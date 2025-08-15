Héctor Sandarti y los “Rellenitos de Guatemala” con los que conmovió hasta las lágrimas en Top Chef VIP

Héctor Sandarti -actor, presentador, cantante y comediante guatemalteco- participa junto a otras 20 celebridades en la cuarta temporada del programa Top Chef VIP, donde la mayoría de los concursantes son mexicanos, aunque también hay de EE. UU., República Dominicana, Ecuador, España, Puerto Rico, Argentina y Cuba.

Esta temporada comenzó el 22 de julio, y con su receta de rellenitos logró conmover a los jueces, quienes recordaron su infancia y valoraron el trabajo de las cocineras que dedican su vida a alimentar con amor.

Héctor Sandarti presentó el platillo diciendo que es una receta que los guatemaltecos comen desde niños, ya sea en casa o en las ferias, y que muchos esperan el domingo para comprarlos.

“Es un rellenito hecho con plátano macho. El secreto está en el relleno: son frijoles volteados de Guatemala, cocinados con azúcar, canela, un toque de vainilla y chocolate. El frijol hay que estarlo moviendo para que agarre esa consistencia caramelosa”, explicó Sandarti a los jueces.

“A mí esas caras de Tony —refiriéndose al chef Antonio ‘Toño’ de Livier— todavía me cuesta un poquito identificarlas. No sé si algo le disgustó o se enchiló”, dice Sandarti en otra toma que grabó después, y añade: “aunque no le eché chile”.

“Me sentí como chamaco guatemalteco en el campo, porque qué buen toque… está maravilloso”, expresa el juez Toño.

“Es un platillo que solo en Guatemala vas a encontrar”, responde Sandarti, y añade: “Es nuestro postre favorito, el que siempre esperamos y saboreamos”.

“No es fácil trabajar el plátano. Es un elemento muy humilde de nuestras cocinas, y nos emociona porque nos lleva a la infancia, a los abuelos, a las ferias”, dice la chef Betty Vázquez.

Entonces, Sandarti la interrumpió para agregar algo, y fue entonces cuando compartió la historia que conmovió a todos:

“Ese plato me lo enseñó la señora que nos ayudaba a hacer la comida en casa allá en Guatemala: Alicia. Le decíamos ‘la Licha’, de cariño. Y esto va dedicado a ella, por si me está viendo”.

Los otros presentadores de Top Chef VIP celebraron el gesto y coincidieron en que Licha fue más que una trabajadora: fue parte de la familia.

La chef Vázquez añadió: “Más que trabajar, se trata de alguien que nos apapacha el alma y el estómago. Son personas que dedican la vida entera y nos nutren con amor, con ese amor que tiene sabor. Va para ellas. Gracias por traer este platillo y permitirte honrar a la parte más humilde de nuestra cultura”.

“¿A dónde vas, Sandarti? Estás salvado”, dijo el juez Toño mientras él se retiraba del escenario.

“La Licha trabajó con nosotros ventitantos años... Chapines, no los defraudé”, concluyó Sandarti.

Vea el video completo acá.