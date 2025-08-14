Guatemaltecos disfrutan de juegos y platillos típicos en la feria de Jocotenango

En la avenida Simeón Cañas se desarrolla la tradicional Feria de Jocotenango, punto de encuentro para miles de guatemaltecos que disfrutan de juegos mecánicos, actividades culturales y una amplia oferta gastronómica con platillos típicos.

Este jueves 14 de agosto, desde tempranas horas, se observó un flujo constante de visitantes que se prolongó hasta la noche. Familias, grupos de amigos y turistas recorrieron el área para degustar especialidades como churros, garnachas, buñuelos y tostadas, entre otras opciones.

Con motivo del asueto del 15 de agosto, se prevé un incremento en la afluencia de personas provenientes tanto del área metropolitana como de otros municipios. Autoridades y comerciantes esperan un fin de semana largo con alta actividad y dinamismo en el recinto.

El horario de la feria para este 14 de agosto fue de 10:00 a 22:00 horas, y se anticipa que se mantenga de la misma forma durante el resto del fin de semana largo.

Impacto Directo es un programa informativo que se emite por Guatevisión, de lunes a viernes a las 19 horas.