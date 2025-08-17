Muere Terence Stamp, actor que interpretó al villano General Zod en “Superman”

Con su papel antagónico dentro del universo de DC, el actor británico Terence Stamp alcanzó la fama mundial en 1978, al personificar al villano General Zod en la aclamada saga Superman I y Superman II. El actor y escritor, destacado en Cannes, falleció a los 87 años este domingo 17 de agosto.

El anuncio del fallecimiento de Terence Stamp lo dio la familia del actor británico en declaraciones al medio Reuters, a quienes señaló que habría muerto en horas de la mañana de este domingo.

Según el pronunciamiento del medio, la familia pidió privacidad “en este triste momento” para poder realizar el funeral. Además, destacaron que, con su partida, Terence Stamp dejó una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor.

La familia resaltó que, con su trabajo, “seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”. El actor se consolidó como uno de los mejores intérpretes británicos de los últimos tiempos, luego de su participación en las cintas de Superman junto a Christopher Reeve, quien dio vida al héroe.

Nacido en el East End londinense en 1938, buscó cumplir sus sueños de ser artista, luego de abandonar la escuela para trabajar como publicista. Posteriormente, se adentró en el mundo de la actuación, que lo llevó a triunfar en el Festival de Cannes con El coleccionista.

Su carrera inició en 1962, cuando debutó en el mundo del entretenimiento con Billy Budd, dirigida por Peter Ustinov, luego de formarse como actor en la Webber Douglas Academy of Dramatic Art, tras ganar una beca.

Su primer protagónico y debut le valieron una nominación al Óscar, lo que lo llevó a conseguir nuevos papeles como Escándalo en las aulas, dirigida por Peter Glenville también en 1962, recoge El País.

Finalmente, el papel que lo llevaría a destacar en el Festival de Cannes llegó en 1965, cuando protagonizó la cinta El coleccionista, obra de William Wyler. Su alcance mundial definitivo llegó al interpretar al General Zod, archienemigo de Superman, papel por el que es principalmente recordado.