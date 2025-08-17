“Betty la fea: La historia continúa”: revelaciones de los primeros episodios y avances del divorcio de Beatriz y Armando

Luego de que Armando Mendoza (Jorge Abello) siguiera a Cartagena a Beatriz Pinzón (Ana María Orozco) para entregarle los papeles de divorcio, y en medio de la inminente quiebra de Ecomoda, arranca la segunda temporada de “Betty la fea: La historia continúa”, que constará de 10 episodios, estrenados de dos en dos por Amazon Prime Video.

La trama se sumergirá en nuevos retos que el amor entre Armando y Betty deberá enfrentar, luego de que su matrimonio se viera dañado por los celos, la traición y los secretos, y ante nuevas dificultades como el rechazo de Camila (Mila) hacia su padre, tras descubrir y leer el diario de Betty, donde revela que Armando y Calderón la utilizaron para proteger la empresa. Esto dificultará una reconciliación.

Su separación también se verá influenciada por nuevos pretendientes: Betty será cortejada por el abogado Esteban Ruiz, mientras que tras Armando estará la abogada María José, aliada de Ignacio, quien busca dividir Ecomoda en dos bandos con el objetivo de llevarla a la quiebra.

Los dos primeros episodios ya fueron estrenados, revelando el primer desenlace de esta historia y profundizando en la nueva trama, donde habrá una nueva boda, un bebé llegará a Ecomoda y florecerán nuevos romances. Así lo mostraron los episodios difundidos el 15 de agosto.

*A partir de aquí se incluyen spoilers

Así comienza la nueva temporada

La segunda temporada de Betty la fea: La historia continúa llega cargada de drama, comedia y romance. El primer episodio inicia con Beatriz caminando por la playa de Cartagena, mientras resume lo ocurrido hasta ese momento. En esa escena, Armando aparece y le entrega los papeles de divorcio.

Tras recibirlos, Armando se da la vuelta y se aleja. Betty, luego de reflexionar, lanza los papeles al mar y corre tras él para reconciliarse. Aunque admite que podría arrepentirse, confiesa que no puede negar lo que siente, y ambos se besan.

Mientras tanto, Camila llega a la habitación de Betty tras el supuesto divorcio. Antes de que descubra la verdad, Betty le pide a Armando que se esconda, pues teme perder la confianza de su hija, quien aún lo rechaza por el daño que le causó a su madre. Al notar dos copas en la habitación, Camila supone que su madre ha estado con otro hombre y se alegra, asegurando que Armando no la merece.

La historia se traslada a Ecomoda, donde Patricia Fernández se desmaya al enterarse de que está embarazada de Nicolás Mora. Al recuperarse, le exige que se casen y anuncia su embarazo ante toda la empresa.

En otra escena, Marcela Valencia conversa con Pascual, el nuevo dueño de las bodegas de Ecomoda, quien intenta besarla. Ella lo rechaza de inmediato.

Aura María regresa a Ecomoda con la intención de reencontrarse con Freddy. Para ayudar a salvar la empresa, ofrece dinero, pero exige que lo localicen. Nadie sabe que María José, Ignacio y Pascual planean apoderarse de Ecomoda.

De vuelta en Cartagena, Mila le habla a Betty sobre sus problemas amorosos, mientras Armando deambula por la ciudad. Cuando están a punto de encontrarse, Betty lo desvía a otro lugar para reunirse en secreto, ya que ahora mantienen una relación como amantes.

Más tarde, Betty y Camila regresan a casa y cuestionan a Nicolás sobre su decisión de casarse y si realmente espera un hijo con Patricia.

Conflictos y traiciones en Ecomoda

Tras su regreso, Betty convoca una reunión en Ecomoda para anunciar que, por orden de las autoridades, la empresa deberá reorganizarse. Ignacio aprovecha la situación para exigir el alquiler de las bodegas, lo que genera tensión. En medio del altercado, acusa a Betty de “huir como las ratas de Nueva York”, lo que enfurece a Armando, quien lo amenaza.

Esteban sugiere a Betty que sea honesta con Camila sobre su reconciliación con Armando, pero ella se niega. Cuando su hija le pregunta con quién pasó la noche, Esteban la encubre y afirma que fue con él. Este gesto provoca rumores de un nuevo romance, lo que desata otra discusión entre Beatriz y Armando.

Una boda inesperada y más tensiones en Ecomoda

En el segundo episodio, Patricia y Nicolás finalmente se casan. El evento ocurre entre los comentarios del Cuartel de las Feas, que especulan si Patricia podría estar repitiendo la estrategia que usó con Mario Calderón.

Durante la celebración, María José intenta seducir y manipular a Armando, afirmando que Beatriz está con otro hombre y que él ni siquiera fue invitado. Además, le advierte que deberá seguir sus órdenes, ya que tiene influencia sobre el fiscal a cargo del caso Ecomoda.

En la recepción, Patricia lanza el ramo, y es Betty quien lo atrapa, lo que provoca bromas sobre una posible boda con su abogado. Al escuchar los comentarios, Armando se enfurece.

La celebración se interrumpe con una visita inesperada: Mario Calderón reaparece en Ecomoda. Cuestionado por su presencia, revela que ahora trabaja para Ignacio, lo que provoca el abrupto fin de la fiesta y el traslado inmediato a una reunión empresarial.

Ecomoda en crisis

En la reunión, la abogada informa que la Superintendencia evalúa cerrar Ecomoda y que Armando podría regresar a prisión. Ante ello, Ignacio propone comprar más acciones para salvar la empresa. Betty, con reservas, les concede 24 horas para evaluar la propuesta.

El episodio concluye con una conversación entre Betty y Armando, donde abordan los celos, su intención de rescatar la empresa y su disposición a considerar la oferta de Ignacio.