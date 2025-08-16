“Betty la fea: la historia continúa”: fechas de estreno de cada capítulo de la temporada 2 en Prime Video

Ecomoda enfrenta un nuevo problema que Beatriz Pinzón deberá afrontar en medio de su separación con Armando Mendoza. Conformada por 10 episodios, la segunda temporada de Betty la fea: la historia continúa trae de vuelta a una de las telenovelas más emblemáticas de la televisión, que se adentra en el drama familiar, el desamor, los celos y los bienes materiales.

El primer episodio, que se estrenó el pasado 15 de agosto, inicia con Beatriz Pinzón haciendo un recuento de lo vivido en la temporada uno, mientras está a punto de firmar los papeles de divorcio. Protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, esta nueva entrega presenta retos para la pareja, que pondrán a prueba su amor.

La tensión aumenta mientras Armando intenta acercarse a su hija Camila, quien descubrió en el diario de Beatriz todo lo que él y Calderón le hicieron pasar mientras ella luchaba por salvar Ecomoda.

Además, tanto Betty como el personal de la empresa deben lidiar con las decisiones erráticas de Armando, que vuelven a poner a Ecomoda al borde de la quiebra. Beatriz, una vez más, deberá intervenir para rescatar la compañía, pero esta vez se enfrentará a Nacho, quien ha decidido reorganizar la empresa y dividirla en dos bandos: el de Betty y el suyo.

La serie, que llegará a 240 países y mantiene el impulso de la primera entrega estrenada en el 2024, lanzó sus dos primeros episodios con el desenlace del divorcio, y se sumerge en el drama familiar de los Mendoza Pinzón.

Esta temporada traerá nuevos desafíos para los personajes, incluyendo una nueva boda, un embarazo, nuevos romances y el regreso de una vieja amiga: Aura María. La historia busca cautivar tanto a los antiguos fanáticos de la telenovela colombiana como a las nuevas generaciones, ahora a través de Prime Video.

Calendario de estrenos:

Episodios 1 y 2: 15 de agosto (disponibles)

Episodios 3 y 4: 22 de agosto

Episodios 5 y 6: 29 de agosto

Episodios 7 y 8: 5 de septiembre

Episodios 9 y 10: 12 de septiembre

Dónde ver la serie

Al igual que la primera temporada, los episodios están disponibles en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, que funciona por suscripción.

Según datos de la plataforma, el servicio ofrece suscripciones mensuales desde US$14.99 (Q114.87), mientras que el plan anual tiene un precio de US$139 (Q1,065.21).