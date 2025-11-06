¿Qué dijo el director de Miss Universo y por qué se disculpó llorando con la Miss México 2025?

Durante las actividades previas de Miss Universo 2025 — certamen que concluirá el próximo viernes 21 de noviembre—, un escándalo estalló en redes sociales luego de que el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, presuntamente insultó a la mexicana Fátima Bosch por no seguir las instrucciones que le habían sido otorgadas.

En un grabación que se viralizó en las plataformas digitales se puede observar el momento en el que la Miss México 2025 trató de explicar su situación, pero el directivo tailandés la interrumpió y le dijo que era una "gran cabeza hueca", por lo que Fátima Bosch intentó abandonar ese recinto pero la seguridad del certamen se lo impidió.

Ante esta situación, la nacida en Teapa, Tabasco, se levantó de su asiento y, frente a las cámaras, exigió respeto tanto para ella como para sus compañeras. “Estoy representando a mi país y no es mi culpa que usted —Nawat — tenga problemas con su organización”, expresó Bosch antes de salir del lugar acompañada por la seguridad.

Posteriormente, la modelo mexicana reveló en Instagram que el director tailandés la había llamado “tonta” y le faltó al respeto. Por lo cual, este caso generó decenas de mensajes negativos dirigidos a Itsaragrisil y cientos de muestras de apoyo hacia Bosch, al punto de recibir el respaldo de la actual Miss Universo, la danesa Victoria Theilvig.

¿Qué dijo Nawat Itsaragrisil tras el incidente con Miss México?

Dadas las circunstancias, el empresario Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, enfrentó fuertes críticas por las ofensas dirigidas a Fátima Bosch. El hecho fue catalogado como una humillación pública hacia la modelo mexicana de 25 años, quien logró defender sus ideales con firmeza.

Frente a este escenario, el presidente de Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, repudió el comportamiento de Nawat y anunció sanciones inmediatas. Por lo tanto, la participación del tailandés en las actividades oficiales será limitada “a un nivel mínimo o casi nulo”, con el fin de evitar conflictos con las demás concursantes.

Según lo expuesto por Rocha, Itsaragrisil “olvidó el significado de ser un buen anfitrión”, por lo que se tomarán medidas legales en su contra. Por tal motivo, el directivo tailandés ofreció una nueva disculpa pública a Fátima Bosch y a las demás delegadas, en la que reconoció la tensión y asumió la responsabilidad del certamen entre lágrimas.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión, pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la tensión ha sido grande y, a veces, ya no puedo controlarla. No tuve intención de dañar a nadie”, expresó Nawat Itsaragrisil durante la ceremonia de bienvenida de Miss Universo 2025, transmitida por YouTube.

Posteriormente, a través de sus redes sociales personales, el director tailandés volvió a disculparse con las concursantes y con todos los seguidores del certamen de Miss Universo, momento en el que nuevamente rompió en llanto. Sin embargo, decenas de internautas cuestionaron la sinceridad de sus gestos, calificándolos de muy hipócritas.

“Quiero expresar mi solidaridad y apoyo incondicional a todas las delegadas que representan a los 122 países en el certamen de Miss Universo, en el cual Tailandia será el país anfitrión. No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados, ni por mí ni por nadie. Me disculpo con todos”, concluyó Nawat Itsaragrisil.