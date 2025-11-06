¿Cuándo es Miss Universo 2025?: fechas clave para ver a Raschel Paz, desde el traje típico hasta la gran final

En medio de controversias, continúa la concentración de Miss Universo 2025, que celebra su 74.ª edición desde Bangkok, Tailandia, donde se elegirá a una de las 130 participantes como la máxima representante de la belleza.

El concurso, que rinde homenaje a la unidad, el empoderamiento y la resiliencia femenina, se celebra bajo el lema El poder del amor. Llegará a su punto culminante con la gran final el próximo 21 de noviembre en Tailandia (20 de noviembre en Guatemala).

La ciudad de Bangkok será escenario de momentos clave como la presentación de trajes nacionales, el desfile en traje de baño, el desfile de gala y la coronación de la nueva Miss Universo 2025. La concentración, que inició el pasado 2 de noviembre, se desarrollara entre cenas de gala, actividades culturales y en la pasada imposiciones de bandas, donde se registró un incidente entre Nawat Itsaragrisil, la representante de México y Fátima Bosch.

La controversia surgió cuando el representante de Miss Universo en Tailandia pidió a la candidata mexicana retirarse de un evento, al acusarla de no querer apoyar actividades que, según se indicó posteriormente, no estaban autorizadas por la organización del certamen.

Tras el conflicto, Nawat Itsaragrisil ofreció disculpas públicas al público del concurso, a los patrocinadores, a la delegación de México y a todas las concursantes. Además, canceló el evento que buscaba promover a través de la imagen de las candidatas, al que Fátima Bosch optó por no asistir sin antes consultar con su delegación.

El nuevo presidente de la organización de Miss Universo, Raúl Rocha, señaló que Nawat Itsaragrisil faltó a los valores del país anfitrión en su trato hacia las candidatas, por lo que repudió su actuar.

La organización continúa con la planificación del certamen, que concluirá el 21 de noviembre en Tailandia (20 de noviembre en Guatemala), a partir de las 19 horas.

Dentro de la agenda también se incluye la presentación del Concurso Preliminar de Trajes Nacionales, que se realizará el 19 de noviembre a la 1 hora (13 horas del 18 de noviembre en Guatemala, por la diferencia de horario).

La competencia de traje de noche y traje de baño se llevará a cabo durante la gran final de Miss Universo 2025.

Por Guatemala, Raschel Alexandra Paz Archila será la encargada de representar al país en esta edición del certamen.