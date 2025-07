Raschel Alexandra Paz Archila: ¿Cuál es la historia de la representante de Guatemala en Miss Universo?

En Quetzaltenango fue elegida el pasado sábado 12 de julio Miss Universo Guatemala 2025. La ganadora fue Raschel Alexandra Paz Archila, de 24 años, originaria y representante de la ciudad capital.

Entre sus características físicas, mide 1.82 metros de estatura, es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y modelo profesional. Domina los idiomas español, inglés y alemán.

Paz Archila representará a Guatemala en la 74 edición de Miss Universe, que se celebrará en noviembre del 2025 en Tailandia. En una entrevista conversó con Prensa Libre para dar a conocer parte de su trayectoria.

¿Cómo vivió esa noche el evento en el que fue nombrada Miss Universe Guatemala 2025?

Esa noche fue llena de emociones. No he terminado de procesarlo. No me he sentado a respirar y procesar el hecho de que soy Miss Universo Guatemala, pero ha sido una experiencia inolvidable.

Se cumplió uno de mis mayores sueños, el sueño de una niña que desde los nueve años miraba el concurso sin falta y ahora estoy viviendo esa realidad.

¿Cómo han sido las primeras horas después del concurso?

Ha sido una agenda llena. Por la mañana tuvimos la oportunidad de visitar la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, donde estuvimos conociendo las causas sociales de la entidad y los trabajos con la niñez y con el empoderamiento de las mujeres.

Soy una mujer que cree mucho en Dios y siempre le pedí que me llevara a una causa que estuviera explícitamente ligada a Él, y recientemente tuve la oportunidad de trabajar con un sacerdote que tiene una granja. Este lugar da alimentos y recursos a un grupo de abuelitos. Él tiene una casa hogar al lado de esta granja, donde viven 37 ancianitos.

Entonces, al final del día era una granja autosostenible e iba de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Además de ser una causa que incluía un sector muy importante —el de la tercera edad—, también cuidaba del medioambiente y brindaba empleo local.

Con la organización veremos las causas en las que estaremos trabajando directamente.

¿Cuándo empieza su vida como modelo y la preparación para llegar hasta este momento? ¿Qué tan complicado fue escalar, y sobre todo, ganar?

Comencé a modelar en el 2021. Se me cerraron muchas puertas en ese momento, pero luego me llegó la oportunidad de asistir a un casting de Miss Universe 2022. En ese momento realmente no estaba preparada para representar a mi país a nivel internacional, pero no tomé ese "no" como una puerta cerrada, sino como una pausa.

En esa trayectoria uno se debe preparar personal y profesionalmente, porque para poder inspirar a otras personas, uno primero debe crecer. Y eso fue lo que yo hice. Me dediqué a nivel profesional a invertir en capacidades como líder, porque una mujer, una reina de belleza, debe también ser portavoz de causas sociales. Entonces, me dediqué a manejar esas habilidades, a aprender idiomas, porque quería que mi mensaje también cruzara fronteras.

Pedí mucho discernimiento a Dios antes de participar este año en Miss Universo Guatemala, y me lancé con fe. Aquí estoy, queriendo ser un ejemplo para otras mujeres y otras personas que tienen sueños. Ningún sueño es muy grande, pero requiere de trabajo duro. No solamente se trata de soñar, sino de defender esos sueños.

Quiero dedicarme sobre todo a la educación. Creo que Guatemala es un país al que le hace falta acceso a educación, especialmente en las áreas vulnerables.

He sido abierta con mi historia de vida, y cuando yo era niña se me negó ese derecho a la educación. Por eso siento un compromiso con querer trabajar en esa temática.

¿De qué manera se le negó?

Porque yo venía de una familia disfuncional en ese momento, en una sociedad muy conservadora que creía que, a raíz de mi historia, yo iba a ser una niña problemática y no querían que estuviera inscrita en el colegio. Eso llevó a que mis abuelitos me adoptaran. Entonces, para que pudiera ser inscrita en un colegio, tenía que venir de una familia considerada tradicional.

Y yo creo que eso me hizo entender que la educación es un derecho fundamental. Y a mí, a mí me motivó a querer trabajar por brindar ese acceso a las personas que se sienten limitadas por sus circunstancias, por su historia de vida, incluso por su color de piel o su origen.

Este es el mes de los abuelos, ¿tiene algún mensaje especial para ellos?

Yo soy una persona que viene con una crianza muy tradicional y con valores muy arraigados, fomentados por mis abuelitos, que son mis papás. Al final del día, no son quienes me engendraron, pero sí quienes me criaron. Creo que debemos valorar a nuestros abuelitos porque ellos nos transmiten valores importantes, sobre todo fortaleza, resiliencia y humildad.

¿Y ahora cómo se viene preparando? ¿Sus horarios van a ser más intensos para estar lista para Miss Universo?

Requiere mucha organización. Es algo que siempre me ha caracterizado: disciplina, sobre todo resiliencia. Como siempre he dicho, los concursos de belleza son una escuela de vida. Es importante también trabajar mucha inteligencia emocional, porque siempre estamos siendo observadas, evaluadas, y cada palabra o acción puede ser criticada.

Eso es algo que también quiero aprovechar en mi rol como Miss Universo Guatemala: normalizar ese diálogo sobre la salud mental, el poder buscar apoyo cuando es necesario.

¿Cuáles son sus expectativas actualmente de vida dentro de Miss Universo?

Mis expectativas son seguir creciendo personal y profesionalmente, y poder utilizar esta plataforma para darle visibilidad a esas causas sociales que me apasionan, especialmente la educación, que es un derecho fundamental y que también puede convertirse en un límite para nuestro crecimiento.

¿Qué piensa del momento que se vive en Guatemala y las familias afectadas por la serie de temblores en el país?

Estos episodios nos recuerdan que nadie está aislado, que todo se trata de una responsabilidad colectiva. Hago una invitación para que nos unamos, seamos solidarios y, sobre todo, empáticos con las personas que están atravesando este momento. Mi mayor apoyo para todas esas familias que sufrieron. A las familias de los fallecidos, mis respetos y mis condolencias.