El video que muestra el tenso momento entre Nawat Itsaragrisil y Miss México y que se volvió viral

Recientemente se viralizó un video en el que se observa un tenso intercambio de palabras entre el director general de Miss Grand International Public Company, Nawat Itsaragrisil, y Fátima Bosch, ganadora de Miss México 2025, en el marco de los preparativos para Miss Universo, que tendrá como sede Tailandia.

El video rápidamente se volvió viral, y muchos usuarios en redes sociales expresaron su apoyo a la concursante mexicana, ya que consideraron que las palabras utilizadas por Itsaragrisil no fueron apropiadas.

Todo comenzó cuando el director general, en medio de una reunión con el resto de concursantes del certamen, preguntó por Bosch y le recriminó que, supuestamente, no accedió a publicar contenidos en redes sociales sobre Tailandia.

"Escuché que no accediste a publicar todo sobre Tailandia, ni cada artículo sobre nuestras actividades. ¿Es cierto?", dice Itsaragrisil en el video.

Cuando Bosch le responde, él le pregunta si es "capaz de seguir las órdenes" que se le dieron.

"Mi pregunta es: ¿puedes seguir nuestros pasos o no? ¿Puedes hacer publicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no?", se le escucha decir a Itsaragrisil.

En medio de la discusión, presuntamente, la Miss México le dice al director general que "no se trata de una cuestión personal, sino de todas las concursantes", momento en el que él la interrumpe: "No te di permiso para hablar. Aún estoy hablando, así que escucha", se le oye decir con un tono de voz más agresivo.

Aunque no se observa en el video, se presume que Bosch salió de la sala donde ocurrió el hecho. En ese momento, Itsaragrisil le pregunta por qué se va, y se limita a llamar a los miembros de seguridad.

El pasado 4 de noviembre, Nawat Itsaragrisil habló públicamente sobre la situación y afirmó que "todo se malinterpretó". Sin embargo, eso no evitó que recibiera comentarios negativos por su comportamiento en el video.

