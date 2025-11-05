¿Quién es Uriel Rivera? El mexicano detenido por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum

Durante la mañana de este miércoles 5 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció públicamente al hombre que la acosó mientras realizaba un recorrido por el Centro Histórico de la capital, el martes 4 de noviembre, luego de que fuera detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“Presenté la denuncia, una querella, que mandé por escrito a la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante el Ministerio Público”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en la que señaló que no fue consciente de lo que estaba pasando en ese momento.

“No me di cuenta hasta que mi equipo de seguridad apartó a ese hombre, que iba totalmente alcoholizado, y posteriormente vi los videos”, agregó Claudia Sheinbaum, quien fue víctima de acoso luego de que un hombre en estado de embriaguez se acercó a la presidenta mexicana e intentó besarla en el cuello y abrazarla por la espalda.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestra nación, y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de todas las mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Si esto le hacen a la jefa de Estado, ¿pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?”, lamentó la política.

¿Quién es Uriel Rivera?

Luego de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fuera víctima de acoso en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, el hecho —grabado por un testigo y difundido en redes sociales— generó una gran indignación en todo el país y en el resto de Latinoamérica, ya que puso en duda la seguridad de todas las mujeres.

Unas horas después de este suceso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México capturaron al hombre y lo pusieron a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, por lo que fue identificado como Uriel Rivera Martínez, un mexicano de 33 años, nacido en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Las imágenes en plataformas digitales facilitaron la identificación de Uriel, quien fue captado en el momento en que se acerca inesperadamente a la mandataria mexicana, la abraza por detrás e intenta besarla en el cuello, sin su consentimiento. Por ello, Rivera Martínez fue retirado de inmediato por elementos de seguridad de la presidenta.

El hecho provocó cuestionamientos sobre los protocolos de protección presidencial, así como sobre la seguridad de las mujeres en México, ya que el hostigamiento y el acoso sexual forman parte de la violencia de género y generan daño físico, sexual y mental por parte del agresor hacia la víctima, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía.

Tras BESAR y TOCAR así a la PRESIDENTA @Claudiashein lo DEJARON ir



Más tarde POLICÍAS lo DETUVIERON



Es URIEL RIVERA y PODRíA ser acusado de DELITOS SEXUALES. Ya está en el MP.



— 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕊𝕒ú𝕝 𝕍𝕖𝕝𝕒 (@davosv2004) November 5, 2025

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que Uriel Rivera Martínez fue detenido durante la noche del pasado martes 4 de noviembre, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que fue acusado de acoso contra Sheinbaum. Además, según los datos del reporte de detención, mide 1.60 metros, tiene tez morena y cabello negro.

Hasta el momento se desconoce a qué se dedica el ciudadano mexicano, así como si padece alguna enfermedad mental. Por ello, se ordenó la realización de diversos estudios para poder determinar qué lo motivó a cometer abuso sexual contra la presidenta mexicana, quien podría llevarlo a prisión hasta por seis años, si así lo decidiera.