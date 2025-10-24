Video muestra nuevo ataque de EE. UU. a una “narcolancha” vinculada al Tren de Aragua en el Caribe

El 24 de octubre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó sobre un nuevo ataque en el mar Caribe contra una supuesta embarcación que transportaba droga, el décimo registrado.

En un mensaje en la red social X, el secretario indicó que la embarcación —supuestamente— operaba para el cartel del Tren de Aragua.

También publicó un video en el que se observa el momento del ataque a la embarcación. En las imágenes se ve que el operativo se llevó a cabo de noche y cómo la supuesta narcolancha se hallaba en el mar Caribe cuando fue atacada por fuerzas de EE. UU.

«Según nuestra inteligencia, el barco estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos», escribió Hegseth en X. Añadió que seis personas a bordo fallecieron por el ataque.

En la misma red social advirtió: «Si eres un narcoterrorista que trafica con drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, cartografiaremos tus redes, rastrearemos a tu gente, te daremos caza y te mataremos».

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

Estos ataques contra embarcaciones en el Caribe han generado críticas de mandatarios latinoamericanos como Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Claudia Sheinbaum.

Aun así, EE. UU. ha continuado con los operativos; además ha acusado a Maduro de mantener vínculos con el narcotráfico y de permitir el paso de drogas hacia territorio estadounidense.

