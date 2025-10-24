“No crazy war, yes peace”, el mensaje en inglés de Nicolás Maduro a EE. UU. que se volvió viral

Tras decir en numerosas ocasiones que existe una amenaza de una invasión militar por parte de EE. UU., el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país “busca la paz” mediante un peculiar mensaje en inglés que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Fue el pasado 23 de octubre, durante una asamblea, cuando el mandatario venezolano envió un mensaje en inglés, aparentemente dirigido a las autoridades estadounidenses, para que cesen los operativos militares que llevan a cabo en el Caribe y, recientemente, en el Pacífico.

“No a la guerra, Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!”, dijo el mandatario en plena transmisión televisiva.

“Esto se llama lenguaje tarzaneado, si se traduce al español tipo Tarzán, sería: no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra. Esa sería la traducción, ¿verdad?”, agregó Maduro en tono de burla.

El mandatario también calificó las operaciones militares de EE. UU. como “una amenaza y un asedio”, además de afirmar que el verdadero objetivo del Gobierno de Trump es buscar un cambio de régimen y apropiarse del petróleo.

Venezuelan President Nicolas Maduro issued an emphatic plea for peace during remarks broadcast on state television. This comes as the US escalates its military operations targeting alleged drug traffickers in the Caribbean and Pacific. pic.twitter.com/HVq2VEAbQ0 — DW News (@dwnews) October 24, 2025

Sin embargo, este 24 de octubre, tanto EE. UU. como Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela.

Hasta el momento, los operativos militares de EE. UU., en contra de supuestas embarcaciones que transportaban drogas, han causado nueve ataques, con un saldo de 37 personas fallecidas.

