“Te lo merecías”: María Corina Machado sorprende al dedicar el Nobel de la Paz a Trump

La dirigente venezolana María Corina Machado dedicó, en un mensaje en inglés publicado en X, el Premio Nobel de la Paz del 2025 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo a la oposición del país sudamericano, que denuncia “fraude” en las presidenciales de julio del 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

“¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”, señaló Machado.

La excandidata sostuvo que la oposición venezolana está en el “umbral de la victoria” y que “hoy más que nunca” cuenta con el mandatario estadounidense, los pueblos de América Latina y las “naciones democráticas del mundo” como aliados clave para “lograr la libertad y la democracia”.

Por su parte, el director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, escribió en la misma red social que el Comité del Nobel impuso “la política por encima de la paz”.

Le podría interesar: El día que María Corina Machado, premio nobel de la Paz, se reunió con Bernardo Arévalo para rechazar nuevo mandato de Nicolás Maduro

Cheung aseguró que Trump “seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha insistido en que merecería el Nobel por su papel en la resolución de conflictos.

En agosto del 2024, congresistas republicanos —entre ellos, el ahora secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio— publicaron una carta abierta en la que pidieron que Machado recibiera el galardón.

“La resistencia pacífica de María Corina Machado contra los tiranos y su capacidad para organizar y liderar un movimiento no violento por la democracia y los derechos humanos es ejemplar”, escribieron los republicanos, entre ellos el entonces senador Rubio.

Lea más: EE. UU. califica a Edmundo González como “presidente legítimo” de Venezuela

Mientras tanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, se abstuvo de comentar si Trump merece o no el Nobel, pero sí mencionó: “Él hace mucho para resolver crisis complejas que duran desde hace años y décadas”.

En respuesta a la dedicatoria, Trump afirmó que Machado fue “muy amable”. Además, reveló que ella lo llamó y le dijo: “Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías”.

Entre risas, Trump comentó que no pidió el galardón y admitió que Venezuela necesita mucha ayuda, ya que “hay un desastre”.

También reiteró que ha logrado poner fin a ocho guerras, incluida la de Gaza, tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Los otros siete conflictos, según Trump, serían: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.