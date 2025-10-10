¿Y Donald Trump? Qué dijo la Casa Blanca por el Premio Nobel de la Paz dado a María Corina Machado

Este viernes, el mundo recibió la noticia de que María Corina Machado, activista y política venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

La noticia, que ha generado numerosas reacciones, tanto positivas como negativas, ha llamado la atención debido a que, recientemente, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha mencionado en varias ocasiones su anhelo de obtener el galardón.

Luego de que, en el 2009, Barack Obama recibiera el premio, Trump expresó su deseo de conseguirlo al asegurar que había resuelto “más de ocho guerras” y por haber logrado recientemente un acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Aunque, de momento, el mandatario no ha reaccionado ante la noticia, sí lo ha hecho Steven Cheung, uno de sus asesores y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, quien criticó la decisión del Comité Noruego del Nobel, encargado de decidir quién recibe el premio.

Por medio de una publicación en la red social X, Cheung criticó al comité por “anteponer la política a la paz” y señaló que el mandatario Trump continuará con su labor de “terminar guerras y salvar vidas”.

“El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, añadió Cheung.

Otra figura que reaccionó al premio fue el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien afirmó que, aunque no le compete decir si Trump merecía o no el premio, indicó que el mandatario “ha hecho mucho” para solucionar varias crisis complejas.

“No me corresponde a mí considerar si el presidente estadounidense en funciones merece o no el Premio Nobel, pero él hace mucho por resolver crisis complejas que duran desde hace años y décadas”, dijo Putin en una conferencia de prensa.

A modo de respuesta, el presidente Trump compartió el video en sus redes, además de agradecer a Putin por sus declaraciones.

El mandatario ruso también criticó al comité, al señalar que, en ocasiones anteriores, han otorgado el premio a personas que “no han hecho nada por la paz”.

“A mi parecer, esas decisiones causaron enormes daños a la credibilidad de ese premio”, añadió.

