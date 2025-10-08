¿Puede Trump realmente ganar el Premio Nobel de la Paz? Esto dice la IA sobre sus posibilidades

Este miércoles 8 de octubre se inauguró la temporada de los Premios Nobel con el galardón de Medicina. Sin embargo, el próximo viernes 10 será el turno del Premio Nobel de la Paz, en el que uno de los candidatos, el presidente estadounidense Donald Trump, ha desplegado una campaña para obtenerlo, contra todos los pronósticos.

Por ahora, la mayoría de los especialistas asegura que el mandatario republicano no tiene posibilidades de igualar a otros expresidentes estadounidenses, como Barack Obama o Jimmy Carter, quienes lo obtuvieron por sus esfuerzos extraordinarios para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos del mundo.

Sin embargo, el magnate neoyorquino ha reclamado en repetidas ocasiones que debería ser él el elegido para el Premio Nobel de la Paz en 2025, ya que se jacta de haber resuelto, presuntamente, un total de siete guerras en distintas partes del mundo. Por ello, Trump considera que no otorgárselo sería un “gran insulto” para Estados Unidos.

No obstante, varios expertos y veteranos observadores del Nobel coinciden en que las probabilidades de que el presidente estadounidense gane siguen siendo “remotas o muy lejanas”, principalmente porque la figura de Donald Trump dista de lo que se espera de un Nobel de la Paz, en comparación con los demás candidatos a este galardón.

Las probabilidades de Donald Trump

De acuerdo con Jordi Armadans Gil, un politólogo español especializado en la construcción de la paz internacional, el presidente estadounidense Donald Trump no solo dista de lo que debería ser un ganador del Premio Nobel de la Paz, sino que podría llegar a considerarse un anti­ejemplo del candidato ideal para este prestigioso galardón.

“Que Donald lo pretenda es curioso. El Comité Nobel de la Paz valora los esfuerzos diplomáticos internacionales, y vale la pena recordar que Trump menosprecia a las Naciones Unidas, menosprecia el derecho internacional humanitario y persigue a los miembros que defienden a las personas de los crímenes de guerra”, explicó Armadans.

Lea más: ¿Latinoamérica en disputa? Los bloqueos de Trump a China podrían afectar a América Latina

Dadas las circunstancias, Prensa Libre analizó, con apoyo de inteligencia artificial, las probabilidades de que Trump se convierta en el próximo ganador del Nobel de la Paz. Aunque no existe una “probabilidad oficial” publicada por el Comité —pues sus deliberaciones son confidenciales—, es posible estimarla mediante el análisis de los expertos.

Ante esta situación, con base en los mercados de apuestas y el criterio político, tanto la inteligencia artificial como los especialistas coinciden en que el estilo polémico de Donald Trump, sus posturas políticas y el hecho de que el Nobel busca premiar acciones de paz sostenidas y cooperación internacional lo colocan en una gran desventaja.

Esto dice la IA sobre Donald Trump

La inteligencia artificial (IA) indicó que la campaña pública del presidente estadounidense Donald Trump para proponerse al galardón internacional podría tener el efecto contrario a lo que realmente desea, por lo que sus declaraciones dañan su legitimidad ante el Comité Nobel de la Paz, que suele evitar todas las influencias políticas directas.

Frente a este escenario, aunque Trump aparece entre los candidatos favoritos en algunos portales de apuestas —que reflejan percepciones del público y de los apostadores, más que un juicio experto del Comité —, la inteligencia artificial estima que sus posibilidades reales de triunfo son bajas y las ubica en un rango reducido, inferior al 20 %.