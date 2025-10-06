¿EE. UU. planea emitir monedas con el rostro de Donald Trump? La posible nueva cara del dólar

Durante la noche del pasado viernes 3 de octubre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció públicamente que considera crear una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia de la nación norteamericana, el próximo sábado 4 de julio del 2026.

Mediante una publicación en las redes sociales, compartida por el secretario del Tesoro, Scott Besent, el responsable de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, Brandon Beach, mostró los primeros bocetos, en los que se observa el perfil izquierdo de Trump en una de las caras y el cuerpo del presidente frente a la bandera en la otra.

“Aquí no hay noticias falsas. Estos primeros bocetos, que celebran el 250.º aniversario de EE. UU. y al presidente Donald Trump, son reales. Espero compartir más pronto, una vez que finalice el cierre obstruccionista del Gobierno de Estados Unidos”, agregó Beach, quien indicó que el diseño de la moneda conmemorativa aún no ha sido escogido.

Asimismo, Besent reiteró que Estados Unidos celebrará su 250.º aniversario el próximo año, por lo que el 2026 “seguramente será más fuerte, más próspero y mejor que nunca” para los ciudadanos estadounidenses, especialmente para quienes apoyan al mandatario republicano, ya que “él busca constantemente lo mejor para la nación”.

¿Es posible emitir monedas con el rostro de Trump?

La propuesta de Scott Besent y Brandon Beach llega cinco años después de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara, en octubre del 2020, una legislación firmada por Donald Trump durante su primera administración, que permite al Departamento del Tesoro emitir monedas con diseños emblemáticos del semiquincentenario del país.

Esto quiere decir que la agencia federal de los Estados Unidos encargada de la administración de las finanzas públicas, la recaudación de impuestos, la supervisión de la política financiera nacional e internacional y la producción de billetes puede acuñar estas monedas para emitirlas durante un período de un año a partir de enero del 2026.

Como se mencionó anteriormente, el diseño preliminar muestra la representación de Donald Trump en una cara, mientras que la otra presenta al presidente estadounidense con el puño cerrado y una bandera de EE. UU. detrás, junto con las palabras “Lucha, lucha, lucha”, que también aparecen sobre la imagen del mandatario con el puño en alto.

Esto se debe a que, tras un intento de asesinato en julio del 2024, las imágenes de Donald Trump con el rostro ensangrentado, levantando el puño y gritando “¡Lucha, lucha, lucha!” se convirtieron en símbolos clave de su campaña electoral, en la que terminó derrotando a la candidata demócrata Kamala Harris por más de dos millones de votos.

Hasta el momento, el único presidente vivo de los Estados Unidos que ha puesto su rostro en una moneda fue Calvin Coolidge, en 1926, para conmemorar los 150 años de independencia. En esa edición apareció junto al exmandatario George Washington en el anverso, a quien se considera el verdadero padre de esta patria estadounidense.

Por esa misma razón, cien años después, Donald Trump busca convertirse en el rostro de la “nueva era dorada de los Estados Unidos” y dejar su imagen grabada en la posteridad, tomando en consideración que la moneda de Coolidge con Washington, también de un dólar, ahora tiene un valor que supera los US$120 (Q920) en subastas.