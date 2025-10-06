¿Reemplazadas por la IA? Las profesiones que podrían estar en riesgo por la inteligencia artificial

Desde hace varios años, la inteligencia artificial (IA) ha cambiado la manera en que realizamos diversas actividades, como buscar y consumir información. Por ello, decenas de personas consideran que estos sistemas cumplen las tareas necesarias y las resuelven mejor que los humanos, por lo que algunas profesiones podrían estar en riesgo.

Ante esta situación, la empresa tecnológica multinacional Microsoft decidió realizar una investigación durante los primeros ocho meses del 2025, en la que intentó averiguar qué profesiones están siendo reemplazadas por la IA, aunque su análisis también aportó otros datos importantes sobre el uso actual de la inteligencia artificial.

Por lo tanto, según la medición de las implicaciones laborales de la IA generativa, basada en más de 200 mil conversaciones anónimas con Copilot —el asistente digital con inteligencia artificial que busca aumentar la productividad al automatizar unas tareas y ofrecer más respuestas—, Microsoft presentó los principales hallazgos de su estudio.

La empresa etiquetó cada tarea de la inteligencia artificial —como asesorar, revisar o comunicar, entre otras— y las vinculó a cada profesión reconocida actualmente por el Departamento de Empleo de Estados Unidos. “Todos los grupos ocupacionales tienen, al menos, cierto potencial de ser afectados por la IA”, explicó Microsoft en el estudio.

Las profesiones más afectadas por la IA

“La IA tiene una tasa de éxito muy alta en grupos de trabajo del conocimiento, como computación y matemáticas; oficinas y tareas administrativas; y ocupaciones como ventas, cuyo trabajo consiste en proporcionar información o comunicar”, manifestó Microsoft en el análisis, en el que descubrió cuáles son las profesiones más afectadas.

“Las actividades de recopilación de información y redacción reciben la mayor cantidad de valoraciones positivas y son las tareas que la inteligencia artificial puede completar con mayor éxito”, agregó Microsoft, al detectar que el 98% de las actividades de algunas profesiones se solicita con frecuencia a Copilot y presenta una tasa de éxito alta.

“Nuestros datos solo reflejan el uso de la inteligencia artificial y no contamos con información sobre los efectos posteriores de dicho uso, por lo que solo intervenimos en el debate entre automatización y aumento midiendo por separado las tareas que la IA realiza y las que asiste”, concluyó Microsoft al compartir los datos con medios locales.

Intérpretes y traductores (98% de probabilidad de ser reemplazados por la IA) Historiadores (93%) Correctores y revisores de texto (92%) Matemáticos (91%) Programadores de máquinas por Control Numérico por Computadora (90%) Escritores y autores (86%) Asistentes estadísticos (85%) Representantes de ventas (84%)

Las profesiones menos afectadas por la IA

El estudio de Microsoft indicó que entre las profesiones menos afectadas por la inteligencia artificial están aquellas que requieren trabajo físico. Sin embargo, el análisis revela que algunos oficios podrían llegar a ser reemplazados por distintas implementaciones tecnológicas, como la robótica o hasta la visión artificial, en los próximos años.