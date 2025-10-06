¿Quién ganará el duelo entre Surinam y Guatemala? Esto dice la IA sobre las posibilidades

El viernes 10 de octubre, la Selección de Guatemala enfrentará a Surinam en el estadio Franklin, de Paramaribo, en el tercer partido de la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en México, Canadá y EE. UU.

La Azul y Blanco se encuentra ubicada en el Grupo A, junto a las selecciones de Panamá, Surinam y El Salvador, donde solo el combinado que finalice en la primera posición clasificará directamente al Mundial, mientras que el equipo que ocupe el segundo lugar tendrá la posibilidad de participar en un eventual torneo de repechaje internacional.

Después de las primeras dos jornadas, disputadas en septiembre, a cada conjunto le restan cuatro partidos: dos como local y dos como visitante. Sin embargo, en el caso específico de la Bicolor, en octubre afrontará sus encuentros como visitante de manera consecutiva, con la ilusión de cerrar la clasificación al Mundial en casa, en noviembre.

Dadas las circunstancias, Prensa Libre analizó con inteligencia artificial las probabilidades del próximo encuentro de la Selección, tomando en consideración el historial de enfrentamientos entre Guatemala y Surinam, el rendimiento actual de ambos combinados y las condiciones externas del partido, como la localía y la presión psicológica.

El análisis del encuentro entre Guatemala y Surinam

La Selección guatemalteca llegará a la capital de Surinam como última del Grupo A, luego de haber sumado un solo punto, debido a que fue derrotada en la primera jornada por El Salvador (0-1) en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, y posteriormente logró un empate 1-1 ante los canaleros, en la Ciudad de Panamá.

Por su parte, y contra todo pronóstico, los Suriboys mantienen el liderato en solitario del grupo, con cuatro unidades. En la primera jornada empataron 0-0 ante la Selección de Panamá, en Paramaribo, y posteriormente vencieron 1-2 a los cuscatlecos, en San Salvador, por lo que se mantienen invictos en estas eliminatorias mundialistas.

No obstante, las selecciones de Guatemala y Surinam se han enfrentado solo tres veces en eliminatorias mundialistas y, hasta ahora, la Azul y Blanco no ha perdido contra los sudamericanos. Sin embargo, el panorama actual sugiere que los próximos compromisos serán mucho más complicados en comparación con el historial entre ambos.

La primera vez que se enfrentaron fue en la ronda final rumbo al Mundial de Argentina en 1978, cuando Guatemala derrotó 3-2 a Surinam en suelo mexicano. Pasaron 28 años para volver a medirse: en la segunda fase de las eliminatorias para Alemania 2006, cuando empataron en Paramaribo y, posteriormente, la Bicolor ganó 3-1 como local.

Esto dice la IA sobre las posibilidades entre Surinam y Guatemala

Ante esta situación, según los modelos estadísticos recientes, estas son las probabilidades estimadas por la inteligencia artificial para el partido entre Surinam y Guatemala. Se destaca que los sudamericanos han mostrado mejor forma en sus últimos juegos, incluida una sólida actuación en septiembre, lo que respalda su condición de favoritos.

Resultado posible Probabilidad estimada por la IA Victoria de Surinam 42.20% Victoria de Guatemala 33.07% Empate 24.73%

De acuerdo con la inteligencia artificial, la Selección de Surinam parte como la gran favorita para este compromiso y con una ventaja clara. A pesar de ello, aunque Guatemala perdió contra El Salvador y empató en Panamá, la IA considera más probable que la Bicolor consiga la victoria en Paramaribo a que el partido termine en empate.