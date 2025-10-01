Guatemala visitará a El Salvador: Precios para el partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Durante el mes de octubre, la Selección de Guatemala disputará la tercera y cuarta jornadas de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Por lo cual, la Azul y Blanco visitará a Surinam y El Salvador con el objetivo de salir del último puesto del Grupo A, tras una derrota y un empate en las dos primeras fechas de la clasificación.

Los dirigidos por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena enfrentarán a los Suriboys en la ciudad de Paramaribo el próximo viernes 10 de octubre a las 15.00 horas, en el estadio de Frankin Essed. Sin embargo, debido a que la capacidad del recinto es de apenas 4 mil 500 personas, las entradas para el partido ya se encuentran agotadas.

No obstante, durante la noche del pasado martes 30 de septiembre, la Federación Salvadoreña de Futbol anunció los precios de los boletos para el partido contra la selección guatemalteca, que se disputará el próximo martes 14 de octubre en el estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador, con capacidad para más de 43 mil personas.

A pesar de ello, de las seis localidades disponibles en el recinto deportivo de San Salvador, la afición guatemalteca solamente contará con 300 boletos exclusivos en Sombra Sur, los cuales serán vendidos únicamente por la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut), a un precio de US$36 (Q280), por motivos de seguridad.

Los precios para el partido entre El Salvador y Guatemala

La localidad más barata para el compromiso entre las selecciones de El Salvador y Guatemala, que se disputará el próximo martes 14 de octubre a las 20.00 horas, será la de Sol General, con un precio de US$14.75 (Q115). Le sigue de cerca la de Sol Preferencia Norte y Sol Preferencia Sur, con un costo de US$22.75 (Q175) por cada entrada.

Asimismo, las localidades de Sombra Norte y Sombra Sur, donde estarán ubicados los 300 guatemaltecos con boleto en mano, tendrán un precio de US$36 (Q280). Por su parte, las dos secciones de tribuna del estadio Cuscatlán —la Norte y la Sur— costarán US$51 (Q390), mientras que la Platea tendrá un precio de US$66 (Q505) por persona.

Por último, la localidad más costosa para el partido entre los combinados de El Salvador y Guatemala será la del Nivel 12, con un precio de US$76 (Q585). Sin embargo, cabe mencionar que todas las entradas adquiridas en línea mediante la plataforma Smart Ticket tendrán un recargo adicional de US$1 (Q8), por lo que el precio puede variar.

A su vez, la Federación Salvadoreña de Futbol informó que solo las personas con Documento Único de Identidad (DUI) —el documento oficial de identificación para los ciudadanos salvadoreños mayores de edad— podrán adquirir entradas, con el objetivo de evitar inconvenientes con la afición de Guatemala que reside en San Salvador.

Las autoridades salvadoreñas también anunciaron que, con el código de compra del partido entre El Salvador y Panamá —que se disputará el próximo viernes 10 de octubre, cuatro días antes del juego contra Guatemala— los interesados podrán obtener un 10% de descuento en la compra de entradas para el encuentro contra la Bicolor.

Ante este panorama, se espera un lleno total en el estadio Cuscatlán, tanto para el partido contra Panamá como para el duelo ante Guatemala. Por ello, la Selecta buscará sumar seis puntos como local, mientras que la Azul y Blanco intentará hacer lo propio, aunque deberá hacerlo como visitante para mantener vivas las opciones de clasificar.