El Salvador vs Panamá rumbo a la Copa Mundial 2026: ¿Qué resultado le conviene a Guatemala?

La selección de El Salvador recibirá a su similar de Panamá el próximo viernes 10 de octubre en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, en la tercera jornada de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) rumbo a la Copa del Mundo 2026, en México, Canadá y Estados Unidos.

El cuadro salvadoreño llega a la tercera fecha de las clasificatorias mundialistas tras una importante victoria por 0-1 en suelo guatemalteco y una derrota como local ante la selección de Surinam por 1-2, por lo que los dirigidos por el director técnico colombiano Hernán “el Bolillo” Gómez se encuentran actualmente en la segunda posición.

Por su parte, los canaleros, como se conoce al combinado de Panamá, no conocen la derrota ni la victoria en la última fase de las eliminatorias mundialistas, debido a que empataron 0-0 en Surinam y 1-1 contra Guatemala como local, a pesar de que la Roja era considerada el rival más fuerte del Grupo A previo al comienzo de los encuentros.

Por su parte, los Suriboys, como se conoce al combinado de Surinam, también consiguieron un buen resultado en la primera jornada, al empatar 0-0 con Panamá en la ciudad de Paramaribo. Tomando en consideración que la Roja es el rival más fuerte del grupo y el hecho de que haya dejado puntos en el camino beneficia a los demás.

Ante este panorama, las selecciones de El Salvador y Panamá saldrán con todo su arsenal en busca de la victoria en San Salvador, considerando que la escuadra guatemalteca, que actualmente ocupa el último lugar del grupo con apenas un punto, aún está cerca de ellas, y un triunfo en Surinam podría complicarles el panorama.

¿Qué resultado le conviene a Guatemala?

El encuentro entre las selecciones de El Salvador y Panamá se disputará el próximo viernes 10 de octubre a las 19.00 horas de Guatemala, tres horas después del compromiso entre la Bicolor y los Suriboys. De esa forma, la escuadra guatemalteca deberá hacer lo propio en Paramaribo antes de que ruede el balón en San Salvador.

A pesar de que solo se han disputado dos jornadas en las eliminatorias mundialistas, ya puede anticiparse lo que le conviene o no a Guatemala, tomando en cuenta los próximos partidos de la Azul y Blanco. Dadas las circunstancias, a los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena les favorece un empate entre cuscatlecos y canaleros.

¿Por qué a Guatemala le favorece el empate?

Independientemente de lo que ocurra en el estadio Franklin Essed, a las 15.00 horas, en la ciudad de Paramaribo, a la selección de Guatemala le conviene que El Salvador y Panamá se repartan los puntos, sobre todo porque, si la Bicolor pierde ese viernes 10 de octubre, quedará a solo dos puntos del tercer lugar, ocupado por los canaleros.

Sin embargo, si El Salvador o Panamá salen victoriosos de San Salvador, los salvadoreños podrían llegar a seis unidades o los panameños alcanzar cinco puntos, mientras que, con una hipotética derrota en la ciudad de Paramaribo, el cuadro de Guatemala quedaría en el último lugar con un punto y los caribeños, a su vez, con siete unidades.

Grupo A: Con victoria de El Salvador y Surinam

Surinam: 7 puntos

El Salvador: 6 puntos

Panamá: 2 puntos

Guatemala: 1 punto

Aunque la selección de Guatemala se mantenga, hipotéticamente, a solo un punto del tercer lugar, una victoria de El Salvador aumentaría la ventaja de los primeros dos puestos sobre los últimos dos. Esto beneficiaría directamente a los cuscatlecos y a los caribeños, y perjudicaría a la Bicolor, que quedaría más lejos de la clasificación directa.

Grupo A: Con victoria de Panamá y Surinam

Surinam: 7 puntos

Panamá: 5 puntos

El Salvador: 4 puntos

Guatemala: 1 punto

Con una victoria panameña en la ciudad de San Salvador, Guatemala sería la única selección sin triunfo en la última ronda de las eliminatorias mundialistas. Este panorama sería complejo para la Bicolor, considerando que los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena deberán disputar su próximo partido como visitante en suelo salvadoreño.

Grupo A: Con victoria de Surinam y empate en San Salvador

Surinam: 7 puntos

El Salvador: 4 puntos

Panamá: 3 puntos

Guatemala: 1 punto

Un empate entre salvadoreños y panameños en San Salvador permitiría que la escuadra de Guatemala quedara a solo dos puntos del tercer lugar y a tres unidades del segundo puesto. Con tres partidos por disputar, uno contra cada selección y dos en condición de local, la Bicolor aún podría depender de sí misma para intentar clasificar.