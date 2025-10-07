¿Latinoamérica en disputa? Los bloqueos de Trump a China podrían afectar a América Latina

¿Latinoamérica en disputa? Los bloqueos de Trump a China podrían afectar a América Latina

Tras décadas en las que Estados Unidos fue el principal aliado de Latinoamérica, ahora China ha irrumpido en la escena y ofrece comercio, créditos e inversiones a la región.

Emilio Dávila

Donald Trump y Xi Jingping China EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jingping, ofreciendo una rueda de prensa en Pekín. (Foto Prensa Libre: EFE)

El acercamiento de China a América Latina, principalmente a Centroamérica, inquieta desde hace una década a la Casa Blanca, por lo que las autoridades estadounidenses llevan varios años tratando de frenar la creciente influencia de Pekín. Sin embargo, los bloqueos del presidente Donald Trump al gigante asiático no han dado resultado.

A finales del 2021, China superó oficialmente a la Unión Europea como segundo socio comercial de América Latina y espera superar próximamente a los Estados Unidos mediante un vínculo con la región latinoamericana a través del comercio, préstamos e inversiones millonarias, por lo que el avance chino ha sido constante y sostenido.

“El panorama está cambiando. Ninguna potencia alternativa a Estados Unidos tuvo, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, una presencia tan importante en Latinoamérica como China”, afirmó el politólogo mexicano José Luis León-Manríquez, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, especializado en temas asiáticos.

Asimismo, José Luis agregó durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN que Estados Unidos tardó mucho tiempo en reaccionar ante la presencia de China en Latinoamérica: “Están sonando las alarmas y estamos viendo la reacción de EE. UU. porque siente que la amenaza china le va a robar su patio trasero”.

Latinoamérica en disputa

Después de varias décadas en las que Estados Unidos fue el principal aliado de Latinoamérica, ahora China ha irrumpido en la escena y ofrece comercio, créditos e inversiones a los países, por lo que las naciones de América Latina intentan negociar con ambas potencias y resistir las amenazas del mandatario republicano Donald Trump.

No obstante, mientras el magnate neoyorquino intimida con sanciones, China se acerca con préstamos millonarios, como el que otorgó a Perú para inaugurar la enorme terminal portuaria de Chancay, por lo que las autoridades peruanas decidieron que el gigante asiático se convertirá en su principal socio comercial a partir del año 2026.

Lea más: ¿EE. UU. planea emitir monedas con el rostro de Donald Trump? La posible nueva cara del dólar

Según la cadena internacional alemana Deutsche Welle, la puerta de entrada de China a América Latina era Sudamérica y el acceso ya está abierto, por lo que países como Brasil y Chile ya tienen a los chinos como su principal socio comercial. Sin embargo, la elevada dependencia de Asia también podría representar un riesgo para la región.

De acuerdo con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, “China busca exportar un modelo autoritario en Latinoamérica, extraer recursos valiosos y establecer infraestructura de posible uso dual, desde puertos hasta el espacio”; y aunque sus declaraciones no hayan sido verificadas, tampoco se alejan de la realidad.

Trump y su arte de la negociación

“Que EE. UU. pretenda regresar a un discurso de bien o mal no resuena en Latinoamérica ni en los tiempos en los que vivimos”, argumentó David Castrillón-Kerrigan, investigador de la política exterior de China y Estados Unidos, quien considera que los países latinoamericanos tienen necesidades y buscan soluciones de donde vengan.

No obstante, conforme a lo expuesto por el diario argentino Página Doce, Estados Unidos no tiene a Latinoamérica entre sus prioridades, ya que el secretario de Estado, Marco Rubio, usualmente habla de América Latina para referirse a la migración y a la lucha contra el narcotráfico, pero casi nunca para discutir inversiones o comercio.

