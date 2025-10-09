“El acuerdo está muy cerca”: la hoja que Marco Rubio le dio a Trump en plena conferencia en la Casa Blanca

Una nota escrita a mano y un susurro fueron los dos momentos que marcaron este 9 de octubre en la Casa Blanca, protagonizados por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Todo comenzó durante una rueda de prensa en la que Donald Trump hablaba sobre el movimiento Antifa, cuando Marco Rubio apareció de repente.

— Aquí está Marco Rubio. Ven acá, por favor. ¿Hay algo que debamos saber sobre Medio Oriente? — dijo Donald Trump al secretario de Estado, quien, en un intento por no hablar en público sobre lo que conocía, se limitó a decir:

— De eso esperamos hablar con usted, señor presidente, una vez que ellos se vayan —declaró Rubio ante la mirada de los periodistas.

Actualmente, la situación entre Israel y Hamás ha generado expectativas debido a las conversaciones que ambos sostienen en Egipto.

Secretary of State Marco Rubio whispers in the ear of President Donald Trump after handing him a note about a Middle East deal saying “Very close. We need you to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first” pic.twitter.com/ISEJ2RsUOq — Evan Vucci (@evanvucci) October 8, 2025

Tras sus declaraciones, Rubio se sentó en el lugar de la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y, como muestra de aprobación al presidente Trump, levantó el pulgar.

Fue entonces cuando inició el peculiar momento: Rubio tomó un bolígrafo y una libreta de notas, y comenzó a escribir durante aproximadamente un minuto, bajo la mirada del subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Tras concluir la escritura, Rubio mostró la nota a Miller y a la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Luego de una breve conversación entre los tres, el secretario estiró la mano y entregó el papel a Trump.

En ese instante, las cámaras enfocaron al mandatario estadounidense, quien leyó la nota durante casi diez segundos y, en señal de aprobación, asintió con la cabeza.

Luego, Rubio se acercó a Trump y le susurró algo al oído, ante los gritos de los periodistas que intentaban saber qué decía el secretario de Estado.

President Trump was holding a roundtable event at the White House on Wednesday when Secretary of State Marco Rubio passed him a note with news that a deal to end the war in Gaza was close. News photographers in the room zoomed in on the handwriting, which read, "You need to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first." Israel and Hamas signed a deal in Egypt on Thursday for what President Trump heralded as the "first phase" of a plan to end the war in Gaza and bring home dozens of remaining Israeli hostages from the Palestinian territory.

—Acabo de recibir una nota del secretario de Estado que dice que estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente y que me van a necesitar pronto, así que tomaremos un par de preguntas más —dijo el presidente.

Los reporteros no pudieron ver de inmediato el contenido del papel, pero más tarde se reveló que decía:

“El acuerdo está muy cerca. Necesitamos que apruebe un anuncio en Truth Social rápidamente para que usted pueda ser el primero en anunciarlo”.

Dos horas después, el mandatario publicó efectivamente un mensaje en su red social, en el que solo escribió: “¡Bendecidos los mediadores!”

