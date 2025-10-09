En camiones: videos muestran cómo llegó la Guardia Nacional a un centro del ICE en Chicago

En medio de la tensa situación generada por los operativos antimigratorios de Donald Trump, este 9 de octubre comenzaron a llegar los primeros soldados de la Guardia Nacional a Chicago.

Medios de EE. UU. detallaron que aproximadamente 45 miembros, enviados por el estado de Texas, arribaron en la madrugada de este jueves a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview.

En varios videos se observa cómo los soldados de la Guardia Nacional llegan en camiones, descienden de los vehículos y comienzan a caminar hacia el centro de detención.

En las imágenes se aprecia que los soldados portan el parche de la Guardia Nacional de Texas, así como otros objetos, como escudos antidisturbios y sacos de lona.

También se documentó que, en los alrededores del centro de detención, había varios manifestantes pacíficos que observaron la llegada de los soldados.

Members of the Texas National Guard have arrived in Illinois, according to sources familiar with their whereabouts and video taken of them at an Army Reserve training facility in a Chicago suburb.



Read more: https://t.co/AkmU3diD97 pic.twitter.com/chTjQ1TrFY — ABC News (@ABC) October 7, 2025

Estos 45 soldados forman parte de los 200 que ordenó el Gobierno de Donald Trump para Chicago, al argumentar que brindarían “protección” a miembros del ICE durante las redadas migratorias.

Según declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, estos 200 soldados constituyen “un grupo de élite” con experiencia en operativos migratorios en la frontera sur de EE. UU.

Federalized Soldiers with the Texas Army National Guard spotted this morning at the immigrant processing center operated by U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Broadview, West Chicago. pic.twitter.com/dec742Qugu — OSINTdefender (@sentdefender) October 9, 2025

A ello se suman otros 300 agentes de la Guardia Nacional, procedentes de Illinois, que también llegarán a la ciudad. Actualmente se encuentran en un centro de entrenamiento en el pueblo de Elwood.

Broadview police and Illinois state police tell people to move, or they will arrest them. They are way too nice to these people who obviously are not complying with commands. pic.twitter.com/zrweKQaZNz — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) October 9, 2025

