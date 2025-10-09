En camiones: videos muestran cómo llegó la Guardia Nacional a un centro del ICE en Chicago

Internacional

En camiones: videos muestran cómo llegó la Guardia Nacional a un centro del ICE en Chicago

45 soldados de la Guardia Nacional llegaron en la madrugada de este 9 de octubre a un centro de detención del ICE en Chicago.

|

time-clock

Miembros de la Guardia Nacional custodian las instalaciones de ICE cerca de Chicago

Tropas de la Guardia Nacional llegan a un centro de procesamiento y detención de inmigración para reforzar la seguridad del personal del DHS el 9 de octubre de 2025 en Broadview, Illinois. (Foto Prensa Libre: AFP)

En medio de la tensa situación generada por los operativos antimigratorios de Donald Trump, este 9 de octubre comenzaron a llegar los primeros soldados de la Guardia Nacional a Chicago.

Medios de EE. UU. detallaron que aproximadamente 45 miembros, enviados por el estado de Texas, arribaron en la madrugada de este jueves a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview.

En varios videos se observa cómo los soldados de la Guardia Nacional llegan en camiones, descienden de los vehículos y comienzan a caminar hacia el centro de detención.

En las imágenes se aprecia que los soldados portan el parche de la Guardia Nacional de Texas, así como otros objetos, como escudos antidisturbios y sacos de lona.

También se documentó que, en los alrededores del centro de detención, había varios manifestantes pacíficos que observaron la llegada de los soldados.

Estos 45 soldados forman parte de los 200 que ordenó el Gobierno de Donald Trump para Chicago, al argumentar que brindarían “protección” a miembros del ICE durante las redadas migratorias.

Según declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, estos 200 soldados constituyen “un grupo de élite” con experiencia en operativos migratorios en la frontera sur de EE. UU.

A ello se suman otros 300 agentes de la Guardia Nacional, procedentes de Illinois, que también llegarán a la ciudad. Actualmente se encuentran en un centro de entrenamiento en el pueblo de Elwood.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

