“Un acto violento”: crece incertidumbre en Chicago por orden de Trump de enviar a la Guardia Nacional

En medio de las constantes amenazas del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional para apoyar a las autoridades migratorias en las polémicas redadas, la ciudad de Chicago permanece expectante ante los próximos movimientos del mandatario republicano.

Luego de que aproximadamente 200 soldados, enviados desde Texas, llegaran a una base cercana de la ciudad, varios medios afirman que la situación está “calmada”, aunque persiste un aire de incertidumbre ante las posibles acciones de las autoridades migratorias.

“Estamos a la expectativa de lo que ocurra. Lo que tenemos seguro es que, si despliegan a la Guardia Nacional, será un acto violento que será respondido con aún más violencia en los barrios donde se llevan a la gente”, afirmó una manifestante, participante de las múltiples protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), al medio EFE.

Se prevé que lleguen a la ciudad otros 300 elementos de la Guardia Nacional provenientes de Illinois, como parte del plan de Donald Trump para “proteger” al ICE y a otras autoridades migratorias durante las redadas de personas indocumentadas.

“Eligen a gente al azar o por vendettas personales. Depende de tu color de piel o si decidiste grabarlos mientras actúan. Ni siquiera sabemos cuánta gente tienen retenida en total dentro de este centro”, declaró Simon a EFE, cerca de un centro migratorio de Chicago.

El próximo jueves 9 de octubre, una jueza federal anunciará su decisión de bloquear o no el despliegue de soldados desde Illinois, tras haber pedido más tiempo el lunes 6 de octubre, cuando no accedió a restringir el paso de los militares.

“No daremos un paso atrás”

Luego de que Donald Trump ordenara sus arrestos por presuntamente no brindar protección a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago afirmaron que no “darán un paso atrás” ante las amenazas del mandatario republicano.

Donald Trump llama a que se encarcele al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, por no garantizar protecciones a los agentes de inmigración durante las redadas. https://t.co/llR6hY1bXe — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 8, 2025

Por medio de mensajes en la red social X, tanto el gobernador J. B. Pritzker como el alcalde Brandon Johnson —ambos demócratas— aseguraron no estar intimidados por las declaraciones de Trump.

“No daré un paso atrás. Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que ponen a prueba su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo declarado?”, afirmó Pritzker en sus redes sociales.

I will not back down.



Trump is now calling for the arrest of elected representatives checking his power.



What else is left on the path to full-blown authoritarianism? pic.twitter.com/TieJ2irYv5 — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 8, 2025

Por su parte, Johnson arremetió contra el presidente al declarar que no sería la primera vez que Trump intenta detener “injustamente a un hombre negro”.

This is not the first time Trump has tried to have a Black man unjustly arrested. I’m not going anywhere. pic.twitter.com/MQdHtzis3t — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) October 8, 2025

Ambas autoridades también criticaron a Trump por su insistencia en desplegar soldados en varias ciudades de EE. UU., al señalar que tiene “una fijación obsesiva” y que, en última instancia, “padece de demencia”.

