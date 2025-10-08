“Un acto violento”: crece incertidumbre en Chicago por orden de Trump de enviar a la Guardia Nacional

Internacional

“Un acto violento”: crece incertidumbre en Chicago por orden de Trump de enviar a la Guardia Nacional

Chicago permanece a la expectativa tras el envío de 200 soldados de la Guardia Nacional desde Texas, como parte de las órdenes de Donald Trump.

y

|

time-clock

Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el primer ministro canadiense, Mark Carney (no aparece en la foto), en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 7 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

En medio de las constantes amenazas del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional para apoyar a las autoridades migratorias en las polémicas redadas, la ciudad de Chicago permanece expectante ante los próximos movimientos del mandatario republicano.

Luego de que aproximadamente 200 soldados, enviados desde Texas, llegaran a una base cercana de la ciudad, varios medios afirman que la situación está “calmada”, aunque persiste un aire de incertidumbre ante las posibles acciones de las autoridades migratorias.

Estamos a la expectativa de lo que ocurra. Lo que tenemos seguro es que, si despliegan a la Guardia Nacional, será un acto violento que será respondido con aún más violencia en los barrios donde se llevan a la gente”, afirmó una manifestante, participante de las múltiples protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), al medio EFE.

Se prevé que lleguen a la ciudad otros 300 elementos de la Guardia Nacional provenientes de Illinois, como parte del plan de Donald Trump para “proteger” al ICE y a otras autoridades migratorias durante las redadas de personas indocumentadas.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump

"Absolutamente ridículo": la reacción de Trump por la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

chevron-right

Visas de no inmigrante de Estados Unidos: ¿Ya no se podrán solicitar o tramitar en terceros países?

chevron-right

Eligen a gente al azar o por vendettas personales. Depende de tu color de piel o si decidiste grabarlos mientras actúan. Ni siquiera sabemos cuánta gente tienen retenida en total dentro de este centro”, declaró Simon a EFE, cerca de un centro migratorio de Chicago.

El próximo jueves 9 de octubre, una jueza federal anunciará su decisión de bloquear o no el despliegue de soldados desde Illinois, tras haber pedido más tiempo el lunes 6 de octubre, cuando no accedió a restringir el paso de los militares.

“No daremos un paso atrás”

Luego de que Donald Trump ordenara sus arrestos por presuntamente no brindar protección a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago afirmaron que no “darán un paso atrás” ante las amenazas del mandatario republicano.

Por medio de mensajes en la red social X, tanto el gobernador J. B. Pritzker como el alcalde Brandon Johnson —ambos demócratas— aseguraron no estar intimidados por las declaraciones de Trump.

LECTURAS RELACIONADAS

Aeropuertos en los Estados Unidos

Cierre del gobierno de los Estados Unidos: ¿Afecta directamente a los aeropuertos del país?

chevron-right
Agentes del ICE

Ciudadanos de EE. UU. y migrantes legales demandan al ICE por uso excesivo de la fuerza en redadas

chevron-right

“No daré un paso atrás. Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que ponen a prueba su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo declarado?”, afirmó Pritzker en sus redes sociales.

Por su parte, Johnson arremetió contra el presidente al declarar que no sería la primera vez que Trump intenta detener “injustamente a un hombre negro”.

Ambas autoridades también criticaron a Trump por su insistencia en desplegar soldados en varias ciudades de EE. UU., al señalar que tiene “una fijación obsesiva” y que, en última instancia, “padece de demencia”.

Lea también: Ciudadanos de EE. UU. y migrantes legales demandan al ICE por uso excesivo de la fuerza en redadas

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Chicago Donald Trump ICE Illinois Tendencias internacionales Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS