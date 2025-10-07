Ciudadanos de EE. UU. y migrantes legales demandan al ICE por uso excesivo de la fuerza en redadas

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) ha sido el principal responsable de las redadas contra indocumentados en distintas zonas de EE. UU., como parte de la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

Muchas han sido las imágenes y videos en los que se observa el modo de operar de la agencia federal, calificado por varias personas como un "abuso de poder", al evidenciarse agresiones físicas contra los indocumentados.

Personas tiradas al suelo, agresiones verbales y uso desmedido de la fuerza son algunas de las acciones observadas en videos que documentan redadas migratorias por parte del ICE.

Aunque estos operativos se dirigen contra personas indocumentadas, en Estados Unidos han comenzado a aparecer demandas contra las autoridades migratorias, interpuestas por ciudadanos estadounidenses y personas con estatus migratorio regular.

Univisión señala que estas acciones legales podrían representar pérdidas millonarias para el gobierno de Trump, ya que muchos de los demandantes exigen algún tipo de reparación al afirmar que fueron víctimas de tratos agresivos por parte del ICE.

El medio detalla que muchas de estas demandas provienen de estados como California, Massachusetts, Illinois y Alabama.

A nivel legal, el abogado migratorio Allen Orr declaró al medio que las personas tienen como principal recurso la vía judicial para buscar que el gobierno de Trump rinda cuentas por las consecuencias de sus operativos migratorios.

El abogado explica que las personas deben demandar por la vía penal y, si el fallo no les favorece, tienen la opción de recurrir a la vía civil.

También menciona que una "ventaja" para estas demandas es la gran cantidad de videos e imágenes de los operativos migratorios, que podrían servir como prueba del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del ICE.

Univisión menciona el caso de Rafie Ollah, un ciudadano de 79 años, dueño de un negocio de lavado de vehículos en Los Ángeles.

El hombre habría demandado al ICE, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por la suma de US$50 millones.

Asegura que sufrió varias lesiones, como costillas rotas y traumatismo torácico, tras una redada migratoria dentro de su negocio.

A pesar de que el DHS afirmó que Ollah habría "obstaculizado la labor de las autoridades migratorias", el hombre y su equipo legal presentaron videos de las cámaras de seguridad del local, con los que intentan demostrar que no interfirió con las acciones de los agentes.

Lea también: Gobierno de Donald Trump reactiva redadas de ICE en granjas, restaurantes y hoteles en EE. UU.



