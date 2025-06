Gobierno de Donald Trump reactiva redadas de ICE en granjas, restaurantes y hoteles en EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la agencia del gobierno federal responsable de la seguridad pública de los Estados Unidos, solicitó durante la mañana de este martes 17 de junio revertir la orden que había emitido el presidente Donald Trump e instruyó a los agentes a continuar con las redadas masivas.

Hace menos de una semana, el mandatario republicano le pidió directamente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que se pausaran todas las redadas y los operativos migratorios cuyo principal objetivo era detener a los inmigrantes indocumentados en los mútiples lugares agrícolas, restaurantes y hoteles.

De acuerdo con el periódico estadounidense The Washington Post, tras la orden de Trump, diversos líderes del DHS le solicitaron al presidente que los agentes de ICE continuaran llegando a los lugares de trabajo previamente mencionados, considerando que la mano de obra migrante es vital dentro de esas industrias en Estados Unidos.

Ante esta situación, el subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, pidió que se priorizaran las detenciones en Los Ángeles y Nueva York, epicentros de las protestas contra los operativos. Además, solicitó que ICE realice tres mil arrestos diarios, en comparación con los 700 al día de los cinco primeros meses.

Arrestos en granjas, restaurantes y hoteles

Según el periódico estadounidense The New York Times, el gobierno de Trump había ordenado a ICE suspender los arrestos en granjas, restaurantes y hoteles, por lo que este cambio sugería que la promesa del republicano de realizar deportaciones masivas tenía "límites si amenaza a las industrias que dependen de trabajadores indocumentados".

"Nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado diciendo que nuestra política de inmigración les está quitando a trabajadores que son extremadamente valiosos y veteranos, ya que esos empleos son casi imposibles de reemplazar", publicó el presidente estadounidense Trump en su red social Truth Social.

Lea más: ¿Qué es la Ley de Insurrección y por qué Trump planea invocarla en las protestas de Los Ángeles?

"Esto no es bueno. Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los delincuentes de EE. UU. ¡Se avecinan cambios!", agregó el mandatario republicano, considerando que diversas empresas han dicho que las redadas en las plantas empacadoras amenazan a las compañías que abastecen gran parte de los alimentos del país.

Sin embargo, durante la mañana de este martes 17 de junio, Tom Homan, el zar de la frontera a quien Donald Trump encargó la mayor deportación de migrantes en la historia de los Estados Unidos, mencionó que ICE volverá a enviar oficiales a las comunidades migrantes y a los lugares de trabajo en las ciudades santuario de la nación.

"Las ciudades santuario obtendrán justo lo que no quieren: más oficiales en las comunidades y en los lugares de trabajo. Si no podemos arrestarlos en la cárcel, los arrestaremos en la comunidad. Si no podemos arrestarlos en la comunidad, aumentaremos los operativos en los lugares de trabajo. Inundaremos la zona", agregó Homan.

En la actualidad, las ciudades santuario son las jurisdicciones municipales, normalmente en los Estados Unidos, que limitan su cooperación con el esfuerzo del gobierno nacional para hacer cumplir la ley de inmigración. Ejemplos de estas son: Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Denver, Washington, Chicago y Nueva Orleans, entre otras.