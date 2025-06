Revelan videos de las supuestas fiestas sexuales de Diddy Combs: Así fue la reacción del jurado

El caso contra el rapero estadounidense, ganador de tres premios Grammy, Sean Combs, conocido por su nombre artístico Diddy —y anteriormente Puff Daddy—, sigue dando de qué hablar desde que fue acusado de graves delitos, como tráfico de personas y abusos sexuales, con base en decenas de testimonios respaldados por pruebas.

Múltiples fotografías han salido a la luz mientras el proceso avanza; sin embargo, el pasado lunes 16 de junio fueron revelados nuevos videos de sus famosas y extravagantes fiestas sexuales privadas, y la reacción de los presentes, incluido el juez, ha sido mediática, principalmente por los gestos de desconcierto que se observaron en la sala.

Diversos medios internacionales, como el periódico británico The Independent, informaron que, en medio de un silencio absoluto y evidentes gestos de incomodidad, los miembros del jurado observaron por primera vez los nuevos videos explícitos de las polémicas fiestas privadas conocidas como Freak Offs, organizadas por Diddy Combs.

Los videos, grabados durante la fiesta de Noche de Brujas realizada el 31 de octubre del 2012, presuntamente fueron mostrados únicamente con audífonos individuales para evitar la difusión sonora en la sala. No obstante, algunos asistentes alcanzaron a escuchar "sonidos de carácter sexual" y música de fondo, lo que generó incomodidad.

De acuerdo con la prensa que estuvo presente en el tribunal de Nueva York, el material completo de las grabaciones —que incluye dos videos de once minutos— mostraba principalmente a la exnovia del rapero, la modelo estadounidense Cassie Ventura, junto a dos hombres identificados como The Punishers (Los Castigadores, en español).

Sin embargo, al jurado solo se le permitió ver fragmentos seleccionados de los encuentros sexuales prolongados, por lo que se espera que, en las próximas semanas, se dé a conocer públicamente nueva información sobre el caso de Sean “Diddy” Combs, considerando que estas fiestas involucran a más figuras de la farándula estadounidense.

"Un ambiente muy tenso se vivió en la sala del juicio por tráfico sexual y crimen organizado. Los miembros del jurado reaccionaron con incomodidad al ser expuestos a material audiovisual del magnate musical, que presuntamente corresponde a eventos que se llevaron a cabo en el Hotel Trump de Nueva York", agregó The Independent.

A pesar de las pruebas en su contra, el rapero de 55 años se ha declarado no culpable y actualmente enfrenta una posible pena de 15 años si es hallado culpable de las acusaciones que pesan sobre él, ya que esta fue la primera vez que los miembros del jurado vieron secuencias de las maratones sexuales con altos consumos de drogas.

Tras la presentación de las secuencias explícitas, los dos hijos mayores de Diddy se pronunciaron en redes sociales para rendir homenaje al rapero en el Día del Padre: "Te amo y te extraño. Te esperamos en casa. Feliz Día del Padre, papá", escribió Christian Combs, de 27 años, en su perfil oficial de Instagram, junto a una foto del acusado.

Asimismo, Justin Combs, de 31 años, compartió un video en blanco y negro donde aparece conversando profundamente con su padre, además de una fotografía de ambos vestidos de traje: "Feliz Día del Padre, papá. Gracias por darme la vida y estar siempre presente. Estoy contigo para siempre, pase lo que pase. Te extraño y te amo", agregó.

