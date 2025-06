“Rebeldes con banderas extranjeras nos atacan”, J. D. Vance sobre las protestas contra redadas en Los Ángeles

A través de sus redes sociales, el vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, más conocido como J. D. Vance, se pronunció sobre los enfrentamientos en la ciudad de Los Ángeles, California, entre los agentes federales y los manifestantes que rechazan las redadas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

"Los rebeldes que portan banderas extranjeras están atacando a los agentes de control de inmigración, mientras que la mitad de los líderes políticos de los Estados Unidos han decidido que el control fronterizo es malo. Es hora de aprobar el hermoso proyecto de ley del presidente Trump y asegurar aún más la frontera", agregó Vance en X.

Estos comentarios en relación con las banderas extranjeras hacen referencia a las fotografías tomadas durante las protestas que han acaparado portadas en todo el mundo y que se han viralizado en las redes sociales, por lo que diversos medios estadounidenses las describen como uno de los símbolos de las manifestaciones en Los Ángeles.

Ante esta situación, el embajador de Estados Unidos en México y exembajador de EE. UU. en El Salvador, Ronald Johnson, dijo que las banderas representan identidad, orgullo y valores, no división ni ilegalidad. Sin embargo, declaró que atacar a las fuerzas del orden "daña la relación entre los países que trabajan por todos los extranjeros".

Insurrectionists carrying foreign flags are attacking immigration enforcement officers, while one half of America's political leadership has decided that border enforcement is evil.



Time to pass President Trump's beautiful bill and further secure the border.