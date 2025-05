Mejor amiga de Cassie Ventura revela que Diddy Combs también la agredió y compró su silencio

El lunes 19 de mayo, Kerry Morgan, exmejor amiga de la cantante y modelo estadounidense Cassie Ventura, testificó en contra del rapero neoyorquino Sean “Diddy” Combs, quien actualmente enfrenta varias acusaciones impactantes en su juicio por tráfico sexual en la Corte Federal de Manhattan, Nueva York.

De acuerdo con la bailarina y actriz estadounidense de 38 años, el ganador de tres premios Grammy la agredió físicamente a finales de diciembre del 2018, cuando ella se encontraba de visita en la antigua residencia de su entonces mejor amiga, Cassie Ventura, ubicada en el distrito de Hollywood Hills, en la ciudad de Los Ángeles, California.

Kerry relató que la agresión ocurrió cuando ambas estaban escuchando música en la casa de la expareja de Combs, por lo que, posteriormente, el rapero estadounidense le pagó US$30 mil (Q230 mil) para que guardara silencio: "Cassie se levantó para ir al baño y Sean entró a la casa. Suponemos que tenía una llave y ella ni lo sabía", agregó.

"Combs se acercó a mí por detrás y me estranguló sin previo aviso. Cuando logré levantarme, me lanzó una percha de madera a la cabeza como si fuera un búmeran. El objeto me golpeó en la oreja derecha y sus manos me dejaron unas marcas visibles en el cuello", añadió Morgan, quien también dijo haber sufrido una conmoción cerebral.

Acusaciones contra Sean "Diddy" Combs

"Él quería saber si Cassie lo estaba engañando, pero yo no sabía nada sobre eso. Pensé que se estaba volviendo completamente loco y había perdido el control", recordó Kerry, quien posteriormente tuvo que buscar atención médica en una clínica en la ciudad de Los Ángeles, ya que presentaba “mareos y vómitos por el golpe en la cabeza”.

La bailarina y actriz estadounidense de 38 años mencionó que, tras el incidente, contactó a un abogado para iniciar una demanda en contra de Sean “Diddy” Combs. Sin embargo, no procedió con acciones legales debido a que recibió un pago por parte del rapero neoyorquino como parte de un acuerdo para no decir nada sobre lo ocurrido.

Un mes después de la agresión, Kerry contó que Cassie la citó en un restaurante en el distrito de Hollywood Hills y le presentó un acuerdo de confidencialidad. No obstante, Morgan llegó a considerar que Ventura estaba intentando “desacreditar toda la experiencia”, por lo que decidió terminar su amistad con la cantante y modelo.

"Cassie me dijo que yo estaba exagerando toda la situación y que, sencillamente, quería aprovecharme del dinero de Combs. Desde ese día, nunca más volvimos a hablar. Ni del tema, ni de nada", relató Kerry Morgan, quien había sido la mejor amiga de Ventura desde que ambas eran adolescentes en la ciudad de New London, Connecticut.

Asimismo, Kerry Morgan habló sobre otro episodio de violencia que también presenció a finales de noviembre del 2016, cuando llegó a la casa de Cassie Ventura y su exmejor amiga la recibió con un ojo morado, luego de haber sido golpeada por Sean “Diddy” Combs en un hotel ubicado en la ciudad de Miami, Florida.

"Yo estaba muy aterrada. Cassie parecía totalmente apagada, como si ya no le importara si Combs entraba y la mataba", concluyó la bailarina, quien mencionó que, unos minutos después de haber llegado a la casa de Ventura, Sean intentó entrar a la vivienda mientras golpeaba la puerta con un gran martillo.