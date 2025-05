Juicio contra Diddy Combs: Cassie Ventura denuncia abusos, agresiones y un acuerdo de US$20 millones en el 2023

Desde el estrado del tribunal de Manhattan, Casandra Ventura, cantante y modelo conocida como Cassie, reveló los abusos que sufrió durante su prolongado noviazgo con el rapero Sean Combs, conocido como “Diddy”. Uno de estos abusos fue presentado en video por la fiscalía, que lo acusa de cinco delitos, entre ellos, conspiración, crimen organizado y tráfico sexual.

Durante su testimonio, se reveló que Ventura era identificada como la “Víctima 1” en una serie de expedientes judiciales que motivaron la investigación contra el artista. Además, confesó que el rapero le habría pagado US$20 millones para que retirara una demanda interpuesta en el 2023.

En el juicio, la fiscalía intentó demostrar cómo Diddy habría establecido un sistema de abuso y control sobre la vida de la modelo, en una relación que se prolongó por más de diez años.

The New York Times destacó que los fiscales informaron al juez que Diddy “le ofrecía oportunidades musicales que nunca se concretaban, la golpeaba cuando no se comportaba como debía y la atiborraba de drogas, obligándola a mantener sesiones maratónicas de sexo con prostitutos mientras él grababa los encuentros”.

Por su parte, la defensa describió a Cassie como “una mujer extorsionadora que solo buscaba dinero y no justicia”.

Aunque la denuncia inicial fue retirada tras un acuerdo millonario, su difusión en medios propició la presentación de múltiples denuncias adicionales, que derivaron en el caso actual que enfrenta ante la justicia.

El testimonio de Casandra Ventura

La modelo fue llamada a declarar a inicios de la semana, en varias sesiones, en las que relató los abusos sufridos durante su relación con Diddy, los cuales comenzaron en el 2005, cuando empezó a trabajar para el rapero.

El diario El País destaca que el testimonio de Ventura, que se extendió por más de cinco horas en su segundo día de declaración, “fue tan duro como revelador”. Casandra Ventura relató que Combs la obligaba a participar en orgías con trabajadores sexuales masculinos —a las que él llamaba freak offs— mientras grababa los encuentros.

Además, describió cómo fue sometida a constantes agresiones físicas y a un abuso psicológico que la llevó al consumo de drogas. Finalmente, la relación terminó en 2019, luego de varios años de violencia.

La primera denuncia contra Sean Combs

En la cronología de hechos relatados por Ventura, se detalló que en agosto del 2018, luego de una cena en Malibú que pretendía ser el cierre de la relación, Diddy habría abusado sexualmente de ella.

“Había estado amable y romántico en la cena”, explicó. Luego hizo una larga pausa en el estrado: “Y luego me violó en el salón de mi casa. Solo recuerdo llorar y decir que no, pero todo fue muy rápido. Ni siquiera sé si él notó que estaba llorando”, recoge El País sobre sus declaraciones.

Ese mismo año, Ventura denunció a Combs por violación y abuso físico continuado. Sin embargo, la demanda fue retirada 24 horas después, tras un acuerdo entre ambas partes. Este fue el primer caso que puso a Diddy en el centro del escrutinio público.

Video de agresión física en 2016

Durante el juicio, la fiscal Johnson interrogó a Casandra Ventura sobre un hecho ocurrido en marzo de 2016, en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles. Ventura explicó que, durante una orgía —a las que él la obligaba a participar—, intentó acercarse a Combs, y él la golpeó en el rostro. Ella intentó huir del lugar.

En su intento de escape, él la persiguió por los pasillos, la derribó con un golpe y la arrastró de vuelta a la habitación para continuar con los abusos. Ventura afirmó que, como en otras ocasiones, se quedó paralizada por el miedo y fue amenazada con la difusión de videos íntimos.

El testimonio fue acompañado por un video presentado por la fiscalía que muestra la agresión sufrida por Ventura en ese episodio.

Denuncia que desencadenó el proceso y suma millonaria

Luego de relatar diversos hechos de violencia vividos durante su noviazgo con Diddy, la modelo contó que en 2023 buscó aliviar su dolor, después de haber intentado suicidarse por los recuerdos.

Fue entonces cuando comenzó a escribir un libro en el que plasmó los hechos y sentimientos vividos con Combs, con la esperanza de que él lo leyera. A través de su abogado, Ventura ofreció al rapero los derechos de autor por US$30 millones, como forma de compensación. Nunca obtuvo respuesta.

“Quería una compensación por todo el dolor y los años en los que tuve que intentar arreglar mi vida”, destacó la agencia EFE al citar su testimonio.

Finalmente, en el 2023, Cassie interpuso una demanda por los abusos sufridos, la cual fue retirada poco después, tras alcanzar un acuerdo extrajudicial por US$20 millones.

El juicio sigue a puerta cerrada

El País destaca que el juicio continuará a puerta cerrada, ya que la fiscalía presentará imágenes explícitas de las freak offs organizadas por Diddy, además de otras pruebas visuales que no se mostrarán públicamente.