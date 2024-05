“Mi comportamiento en ese video es inexcusable”, dijo Combs en un video publicado en Instagram, en el que aseguró estar “asqueado” y que “buscó ayuda profesional” tras el incidente, incluyendo terapia y rehabilitación.

“Lo siento mucho (…) Estoy comprometido a ser un hombre mejor cada día”, subrayó.

Combs es objeto de varias demandas civiles en las que es acusado de ser un depredador sexual violento que usaba alcohol y drogas para someter a sus víctimas. Por este motivo, agentes federales allanaron este año sus propiedades.

Las imágenes de 2016, obtenidas y publicadas por la cadena CNN, muestran a la estrella de rap golpeando, arrastrando y pateando a la cantante conocida como Cassie, quien en su reciente demanda dijo que Combs la sometió a más de una década de coerción mediante fuerza física y drogas, además de una violación en 2018.

Lea también: Las 10 películas más populares de Netflix en Guatemala

En el video, Ventura sale de una habitación de hotel, después de lo cual Combs, que lleva sólo una toalla, la persigue por el pasillo.

CNN reports that Diddy actually paid the InterContinental Hotel $50,000 for this security footage. What an evil move.



It’s a wrap for Brother Love

pic.twitter.com/fhgI2HFDBu