El actor y director de 69 años dio nuevos detalles sobre la primera parte de Horizon, una saga americana, una película western por la cual tuvo que hacer varios sacrificios económicos.

“Me han pagado poco por hacer cine, me han pagado mucho y ahora tengo que poner mi dinero para hacerlo”, confesó.

Además, Coster reveló que, para hacer realidad su sueño de producir esta saga, inicialmente planeada para tener cuatro películas, tuvo que hipotecar cuatro de sus propiedades para tener dinero suficiente para financiar su grabación.

“Tuve que hipotecar cuatro casas para cumplir el sueño de esta gran odisea sobre la conquista del Oeste americano”.

Entre bromas también señaló que quería venir al festival porque es un sitio para ver cine con la mente abierta, pero también para buscar financiación.

“¿Algún billonario en esta sala o en los yates de fuera que quiera financiar mis películas?”, preguntó entre las risas de los periodistas, antes de agregar: “Estoy solo en esto”, mencionó a la prensa.

Kevin Costner regresó al festival de Cannes 20 años después de la presentación de su primera película como director. (Foto Prensa Libre: EFE)

“He tenido suerte en mi vida, tengo casas, tierras, que son importantes para mí, pero no necesito cuatro casas y he decido arriesgar esas casas para hacer mi película (…) yo quiero vivir ahí con mis hijos, pero ellos tienen que vivir sus vidas. Si no me equivoco con esto, seguiremos teniendo las cuatro casas, si no, tendrán que buscarse la vida”, afirmó con una sonrisa.

Las palabras de Kevin Costner se dieron tan solo horas después de que el actor de 69 años fuera ovacionado por cientos de personas en el interior del Grand Théâtre Lumière.

Durante siete minutos, Costner recibió una enorme ovación que hizo que se le saltaran las lágrimas en su regreso a Cannes 20 años después de estrenarse como director con la película Open Range.