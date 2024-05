Christian Nodal, cantante regional mexicano, ha llamado la atención de sus seguidores y del público general por sus extravagantes cambios de apariencia.

Un ejemplo de ello fueron los tatuajes que el intérprete se hizo en el rostro. Sin embargo, hay una modificación que Nodal asegura que ha sido la peor decisión de su vida.

En una reciente entrevista Nodal confirmó que esta decisión fue la de colocarse dientes hechos de diamantes.

Fue en una entrevista en el programa Noche de Luz por parte de la conductora Luz García, en donde el cantante también confirmó que se gastó casi un millón de dólares para colocarse los dientes de diamante.

"Lo más estúpido e imbécil que he hecho en mi vida en cuestión de dinero y eso es quitarme mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes", afirmó Nodal con un tono de vergüenza.

La conductora cuestionó a Nodal sobre qué lo había motivado a tomar esa decisión, debido a que el cantante se instaló los diamantes en dientes que no son visibles a primera vista, a menos que él mismo los muestre, y dijo que todo fue por culpa del "ego malo".

Palabras de Christian Nodal para el podcast Noche de Luz.



“Lo más estú?*%$?&”!^*pido que he hecho en mi vida, fue quitarme mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes, fue una locura eso…Me dijeron te vamos a hacer un paquete completo, pic.twitter.com/9TMGHCtMoH — Cerebros (@CerebrosG) May 15, 2024

"Ese es el ego malo, ese que uno nunca debe hacerle caso. Pensaba que, como gracias a mi voz y a mi boca estoy donde estoy, debía ponerle algo para que cuando sonriera lo vieran todos y se mirara genial", dice el cantante

Más de US$800 mil

Respecto a cuánto le costó a Christian Nodal hacerse el cambio a dientes de diamantes, él mismo aseguró que aproximadamente se gastó más de US$800 mil.

Nodal cuenta que el procedimiento tuvo un elevado costo debido a que se trataba de un "paquete" que, además de instalarle los dientes de diamantes, le incluía tatuajes.

"La persona con la que me hago todo este tipo de cosas me dijo que me ofrecía un paquete completo, en donde me dormían, me quitaban los dientes, me colocaban los diamantes, y estando dormido me tatuaban", dijo el cantante ante la sorpresa de la conductora.