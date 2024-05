Christian Nodal, luego de protagonizar una mediática separación con la cantante Belinda, sorprendió a sus seguidores al realizarse múltiples tatuajes en el rostro.

Sin embargo, meses después de esta controversial decisión, el artista mexicano dio a conocer que se sometería a tratamientos láser para borrar estos tatuajes a raíz del nacimiento de su hija con Cazzu.

Después de pasar por este proceso, Nodal, durante una entrevista en el podcast Noche de Luz, reveló el dolor que ha sufrido en cada una de las sesiones y los daños que este procedimiento ha provocado en su piel.

El intérprete de Botella tras botella aseguró que, en un principio, se hizo estos tatuajes en el rostro como un acto de “rebeldía” y para romper los estereotipos impuestos en la industria musical, ya que la mayoría de ellos no tienen un significado.

"Me encantaban los tatuajes. Lo hice por rebeldía. Yo sentía que me querían encasillar, como 'que vaya a ser como don Vicente (Fernández)'. Quería no gustarle a la gente para que nada más le gustara mi música", indicó.

Lea también: ¿Se parece a Belinda? La foto con la que la hermana de Christian Nodal causó polémica

Pero esto cambió al enterarse de la llegada de su hija Inti, quien nació como fruto de su relación sentimental con la rapera Cazzu, ya que él no quería que la pequeña lo conociera con estas marcas en el rostro.

Además, Nodal mencionó que el proceso para eliminar tatuajes del rostro es sumamente doloroso y dio más detalles sobre el tiempo estimado entre cada una de las sesiones.

"Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones", mencionó.

Lea más: Christian Nodal: la millonaria cifra que pagó por su dentadura de oro y diamantes

Finalmente, el cantante de 25 años también habló sobre el largo proceso de recuperación de este tratamiento y las dificultades que experimenta en su día a día para curar las heridas producidas en su piel.

"Pero hacen unas llagas muy dolorosas, en la piel se hacen como unas bolas, bolsitas como de aguas, como si te quemaras básicamente. Yo uso sombreros, el sudor, las luces del escenario, no tengo tiempo para la sanación, ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más", concluyó Nodal.