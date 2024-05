Christian Nodal y Cazzu comenzaron una nueva etapa en su relación amorosa con el nacimiento de su primera hija el pasado 14 de septiembre de 2023.

A ocho meses de este acontecimiento, el cantante mexicano habló por primera vez sobre el día en que la pequeña Inti llegó a este mundo y la manera en la que vivió el parto.

Nodal, a través de una reciente entrevista, aseguró que el nacimiento de su primera hija fue una experiencia totalmente “traumática y horrible” debido a las complicaciones que surgieron en el camino.

El intérprete de Ya no somos ni seremos y su pareja Cazzu tenían previsto que el parto fuera de manera natural; no obstante, no contaban con una serie de problemas que pusieron en peligro la vida de la argentina y de su pequeña hija.

Según reveló Nodal, el cordón umbilical de la pequeña salió primero, antes que su cabeza, y esto aplastó a la bebé, por lo que los latidos de ambas comenzaron a descender y estuvieron a punto de morir.

“El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito... iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó, yo tenía la máquina de los latidos y empezó... es el peor sentimiento en mi vida", aseguró.

Christian Nodal también mencionó que al presenciar la posible muerte de su pareja y su hija recién nacida pasó por su mente la idea de acabar con su vida, pero prefirió orar y pedir que todos saliera bien en este parto.

“Yo estaba: ‘Dios, por favor nunca te pido nada… este golpe yo no te lo aguanto. Mañana mismo agarro la pistola”, mencionó.