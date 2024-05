El popular cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, se volvió viral en las últimas horas luego de que se presentara por segunda vez al programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, convirtiéndose en el único mexicano que ha asistido dos veces al popular programa nocturno de EE. UU.

Además de interpretar su canción "La Durango", de su más reciente disco "Éxodo", el cantante mexicano de 24 años también habló un poco acerca de su característico corte de cabello.

En la parte inicial de la entrevista, Jimmy Fallon aprovechó a recapitular todos los logros que ha obtenido Peso Pluma, como el de convertirse en el artista más reproducido en Youtube y que sus canciones están en la cima de las listas del Billboard 100.

"Muchas cosas han pasado en mi vida, realmente no puedo creerlo, pero estoy muy agradecido con todo y me siento muy emocionado de estar aquí", dijo Peso Pluma.

Peso Pluma mencionó, en modo de broma, que no tiene pensado cambiarse su aspecto debido a la popularidad que tiene.

Fue en ese momento que Jimmy Fallon le recordó lo viral que es su peinado y, acto seguido, se puso una peluca e imitó al cantante mexicano.

El momento causó la risa del entrevista y se volvió viral en las redes sociales.

El cantante aprovechó a comentar un poco de cuando ganó un premio Grammy por el mejor álbum de música regional mexicana, a lo que dice que "fue un sueño hecho realidad".

Origen de su peinado

Peso Pluma también habló sobre qué lo llevó a escoger ese estilo de peinado, conocido como mullet.

Este peinado tiene la particularidad de tener cabello largo tanto en la parte delantera como trasera, pero no en los costados.

"La verdad es que se trató de un error. Me corté el cabello en una barbería de Medellín, Colombia y yo grababa mucho al inicio de mi carrera. Fue ahí que me di cuenta que el barbero me estaba cortando mal el cabello", explica Peso Pluma entre las risas del público.

Peso Pluma en el show de Jimmy Fallon pic.twitter.com/9KkuAbzLXI — Indie 505 (@Indie5051) May 17, 2024

"Cuando terminó, me vi al espejo y pensé que no estaba tan mal después de todo, entonces salí y todos los niños se alocaron al ver mi peinado", agrega el cantante.