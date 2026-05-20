De la gramilla a la iluminación: Así se distribuirán los Q63.5 millones para la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) detalló los aspectos técnicos y financieros que conformarán el evento de licitación para la remodelación y rehabilitación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

El proceso avanzará formalmente hasta agosto próximo, mes en el que se publicarán las bases por un monto estimado de Q63.5 millones, para el proyecto que será ejecutado mediante un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los detalles del proyecto fueron presentados por directivos de la CDAG en una reunión de fiscalización con el diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deportes del Congreso de la República.

El proceso anterior con la empresa Bremar, S.A. quedó inconcluso por incumplimiento en los tiempos de entrega y fue rescindido en diciembre del 2025. Con el traslado de la administración al organismo internacional, las autoridades buscan abrir la participación a empresas extranjeras, aunque esto implicó reestructurar el presupuesto e incluir obras que no estaban contempladas originalmente.

Detalles de la licitación

La licitación pública se dividirá en cinco áreas principales de intervención en el recinto deportivo. De acuerdo con la CDAG, los costos de cada rubro son preliminares y están sujetos a variaciones debido a los procesos competitivos de oferta y demanda.

La distribución base contempla:

Rehabilitación de la pista de atletismo: Q19 millones.

Modernización del sistema de iluminación: Q14 millones.

Instalación de nuevas butacas: Q13 millones.

Cambio completo de la gramilla: Q6 millones.

Adquisición de maquinaria: Q2 millones destinados a equipo especializado para el mantenimiento del engramillado.

"Eso hace un total de Q55 millones 950 mil y además está incluido… la diferencia Q63 millones donde va los gastos administrativos que se tienen más la contratación de servicios para poder avanzar —que suman otros Q8 millones—. En estos servicios hay un coordinador de obra, que hacen un total de Q63.5 millones", afirmó Francisco Ardón, presidente de la entidad.

La pista del estadio permanece sin finalizar y aún se observa tierra en gran parte del área interior del recinto deportivo. (Foto Prensa Libre: bancada VOS)

Cronograma y plazos

El proceso administrativo arrancará oficialmente en agosto del 2026, mes en el que se realizará la publicación del evento de contratación en los portales correspondientes.

Posteriormente, Ardón explicó que se abrirá una fase de adjudicación y evaluación de ofertas que tomará aproximadamente cuatro meses para asignar los contratos a las empresas correspondientes.

Con este esquema, las autoridades prevén que las obras físicas en el recinto deportivo comiencen en enero del 2027.

El proyecto de remozamiento tiene una duración estimada de 11 meses, por lo que se proyecta que los trabajos concluyan en octubre de ese mismo año, dijo el funcionario al congresista.

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Acciones de fiscalización

En el marco del seguimiento a la infraestructura del estadio, la Comisión de Deportes del Congreso solicitó que se remitan, antes del próximo jueves 28 de mayo, los informes técnicos de las visitas realizadas por el PNUD, con el objetivo de conocer las acciones concretas que ha ejecutado el organismo internacional hasta la fecha.

Asimismo, se requirió a las autoridades de la CDAG la presentación de un plan de acción inmediato para atender problemas detectados en el sistema de drenaje del recinto.

Para verificar el cumplimiento de estas solicitudes y evaluar el estado de los procesos de licitación, la presidencia de la comisión parlamentaria anunció que citará nuevamente al titular de la CDAG el próximo mes, encuentro en el que deberá presentar una exposición detallada de los avances del proyecto.

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