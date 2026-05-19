Alcalde afirma que alertó daños en puente hacia la Isla de Flores desde hace dos años; CIV niega falta de voluntad

El riesgo de que el puente que conecta la Isla de Flores con la localidad de Santa Elena se derrumbe mantiene en alerta a uno de los principales destinos turísticos de Petén.

El puente de asfalto y tierra, conocido popularmente como puente relleno, permite el tránsito continuo de vehículos, vecinos y turistas sobre el lago Petén Itzá, y une la isla con tierra firme en un trayecto muy corto, que toma solo un par de minutos. Sin embargo, se ha deteriorado por la erosión y el lavado de material debajo de la estructura.

Ante esta situación, el alcalde de Flores, Eduardo Méndez, aseguró que desde el 2024 ha advertido al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) sobre el avanzado deterioro del puente, una estructura importante para el comercio y el turismo de la región.

Esto, luego de que el CIV afirmara ayer, lunes 18 de mayo, en un comunicado que “no existe falta de voluntad institucional” y que ha dado “acompañamiento técnico” dentro del marco legal.

Según Méndez, uno de los principales obstáculos ha sido el constante cambio de autoridades en el CIV, la Unidad de Conservación Vial (Covial) y Caminos, lo que obligó a repetir múltiples veces las gestiones y explicaciones técnicas.

“Cada vez cambia el ministro (…) y al otro mes hay que volverle a repetir lo mismo”, afirmó. Añadió que esa falta de continuidad provocó atrasos y que algunos procesos “ni siquiera avanzaron”.

El jefe edil también explicó que la municipalidad no intervino directamente en la reparación porque teme sanciones de la Contraloría General de Cuentas. “Si nosotros pudiéramos invertir, lo haríamos, pero nos toparía la Contraloría”, indicó, al señalar que gran parte de la infraestructura corresponde al Estado y no a la comuna.

Sobre el conflicto administrativo, Méndez señaló que el principal problema es que el CIV pide a la municipalidad entregar formalmente los tramos del puente para incorporarlos a la red vial nacional, pero asegura que esos segmentos realmente pertenecen al Estado.

Explicó que el islote central, ubicado entre ambos puentes, ya fue entregado por la comuna porque sí estaba bajo administración municipal; sin embargo, sostuvo que tanto los rellenos como los tramos que conectan hacia Santa Elena y Flores fueron construidos sobre lo que originalmente era parte del lago y, por lo tanto, serían propiedad de la Nación.

“Lo único que era municipal era el islote. Las calles y los rellenos son del Estado, porque eso era agua”, afirmó el alcalde.

Por ello, indicó que la municipalidad considera que no puede ceder legalmente áreas que no están registradas a su nombre. “No podemos donar lo que no es nuestro”, agregó.

El CIV sostiene que el puente no figura en el inventario oficial de la red vial nacional y que sigue bajo competencia municipal, por lo que la comuna debe completar procesos de registro e incorporación antes de una intervención estatal.

Así lo expusieron ayer, lunes 18 de mayo, en una citación en la que el director de Caminos, Ovidio Álvarez, explicó que el trámite para el registro tomaría entre cinco y ocho días mediante el envío de técnicos a Petén para delimitar junto con la comuna únicamente los dos puentes y el relleno de acceso.

Mientras tanto, Méndez advirtió que el deterioro continúa agravándose por las lluvias y el constante tránsito vehicular y turístico y es una situación "en rojo" para la comuna. "Prácticamente se está socavando de ambos lados del lago Petén Itzá, y de esa manera pues el puente ya está colapsando. Parte de la carpeta asfáltica ya está en el aire", advirtió.

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