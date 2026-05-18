Incendios forestales consumen más de 24 mil hectáreas en una temporada alterada por el calor y el fenómeno de El Niño

El fuego ha reducido a cenizas 24 mil 495 hectáreas de bosque, según reportes hasta este 18 de mayo de 2026. Aunque el presupuesto vigente para la atención de estas emergencias asciende a Q56 millones, las autoridades y especialistas advierten que un factor relevante son las condiciones climáticas actuales.

A diferencia de años anteriores, la temporada se ha prolongado debido a una combinación crítica de altas temperaturas y la variabilidad en las lluvias, intensificada por la formación del fenómeno de El Niño.

En cifras globales, desde el 1 de enero hasta el 18 de mayo, durante la temporada suman un total de 1 mil 076 incendios forestales registrados a nivel nacional.

Un escenario "complicado" por El Niño

Iván Soberanis, especialista forestal de la Fundación Defensores de la Naturaleza, señala que el ciclo habitual de incendios —que suele concentrarse entre noviembre y abril— se ha desplazado hacia mayo y junio.

"En abril tuvimos algunas lluvias a nivel nacional, pero la temporada se nos está alargando. Ahora en el mes de mayo para nosotros ha sido bastante crítico… Y viendo las noticias climáticas, que entra el fenómeno del Niño con muchas más temperaturas y que va a llover poco, entonces se nos avecina un escenario complicado en el tema de incendios", advirtió Soberanis.

El impacto en la Sierra de las Minas es alarmante, no solo porque Soberanis estima que "más del 90% de los incendios son provocados", sino por el rol vital que tiene esta reserva para el país.

"Sierra de las Minas es la segunda reserva más grande del país y es un banco de agua; de ahí nacen más o menos 63 ríos que abastecen a más de 200 comunidades (unos 300 mil habitantes). El impacto social implica la reducción de agua para consumo y uso agrícola, además de la destrucción de hábitats de flora y fauna", detalló.

Para contrarrestar esto, el especialista explicó que realizan un monitoreo satelital diario de "puntos de calor" junto a Conred e Inab, el cual verifican en campo a pie o en motocicleta dos veces al día para confirmar si se trata de quemas agrícolas o incendios forestales reales.

Ingobernabilidad en las áreas protegidas

En el norte del país, la dinámica cambia pero el origen humano persiste. Gloria Leticia Espina, directora del Parque Nacional Sierra Lacandón, afirma que en Petén los incendios no ocurren de forma natural; son herramientas de presión para la toma de tierras.

"Los incendios en Petén son provocados 100%. Acá los bosques no son bosques que agarran fuego por sí solos… El fenómeno es que entran personas al área, deforestan ciertos pequeños espacios para que cuando llegue el verano le ponen fuego. El parque en los últimos años ha tenido mucha presión por personas que han querido entrar al territorio. O sea, el incendio regularmente es un tema de entrar a las áreas protegidas para apropiarse de ciertos espacios", denunció Espina.

Espina coincidió en que el monitoreo satelital es clave para evitar falsas alarmas, ya que un "punto de calor" puede ser provocado por el reflejo de láminas, cuerpos de agua o cacería ilegal en pastizales.

Sin embargo, enfatizó que en el bosque profundo la situación es crítica. "Este año sí tuvimos incendios por temas de clima en abril, lo cual es inusual. Tengo ahorita cuatro incendios en áreas de bosque específicamente. Incendios provocados 100% por temas de ingobernabilidad, por gente con intereses de apropiarse de un área para hacer ganadería o para instalarse dentro", concluyó, señalando que el mayor reto del parque ya es un tema de seguridad de Estado.

Parámetros normales y olas de calor

Por su parte, el Instituto Nacional de Bosques (Inab) mantiene un monitoreo diario fuera de las áreas protegidas.

El ingeniero Vinicio Rodríguez, jefe de Protección Forestal de la institución, señaló que la temporada 2026 muestra un balance dentro de los parámetros normales y con cifras muy similares a las del año pasado, aunque el comportamiento del clima reciente ha encendido alertas.

"A excepción de estas últimas semanas, en donde sí ha existido olas de calor y, por lo tanto, hemos tenido presencia de temperaturas mucho más altas de lo normal… Esto, lógicamente, no nos ayuda mucho en el tema de incendios forestales", explicó Rodríguez, quien añadió que se prevé que las lluvias sean escasas.

Para mitigar los daños, que varían según la susceptibilidad de cada ecosistema, el Inab le apuesta a la restauración y al lanzamiento de la campaña nacional "Sembrando Huellas" este 21 de mayo, buscando involucrar a escuelas y comunidades para crear una cultura de reforestación frente a los efectos del fuego.

El reto de la simultaneidad

Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), debido a las altas temperaturas el mayor impacto ha sido en departamentos como Quiché (159 registros), Petén, Sacatepéquez y Guatemala lideran las estadísticas.

El desafío actual es la simultaneidad de los incendios, que demandan activar varias equipos antincendios al mismo tiempo para enfrentar las amenazas.

El 18 de mayo se reportaron 26 incendios activos al mismo tiempo, obligando a las brigadas a dividir esfuerzos en múltiples frentes bajo condiciones de riesgo extremo.

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