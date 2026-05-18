Calor en Guatemala: paso de onda del este y temperaturas de hasta 42°C del 18 al 22 de mayo

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Calor en Guatemala: paso de onda del este y temperaturas de hasta 42°C del 18 al 22 de mayo

El boletín del Insivumeh detalla que esta semana habrá calor en Guatemala y posibles lluvias en distintas regiones.

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CALOR EN GUATEMALA

Guatemala tendrá clima cálido del 18 al 22 de mayo. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El calor y la posibilidad de lluvias continuarán en Guatemala del lunes 18 al viernes 22 de mayo.

De acuerdo con el pronóstico del Insivumeh, en el territorio nacional habrá áreas con niebla matutina, ambiente cálido durante el día y poca nubosidad.

El Insivumeh no descarta la presencia de lluvias con actividad eléctrica de regiones del sur al centro del país.

Las lluvias previstas para esta semana se asocian con condiciones locales y el paso de una onda del este, que interactúa con la inestabilidad del Pacífico.

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Las condiciones meteorológicas imperantes son favorables para que se presenten tormentas locales severas, añadió el pronóstico.

Explicó que los análisis realizados y las salidas de modelos meteorológicos reflejan que la posibilidad de lluvias incrementa a partir de esta semana de regiones del sur al centro del país.

Para la región del Motagua y los valles del oriente se espera ambiente cálido y brumoso durante el día. Además, habrá posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. Las temperaturas máximas estarán entre 40 y 42 grados Celsius.

En regiones del Pacífico habrá ambiente cálido y húmedo. La posibilidad de lluvias incrementa a partir del miércoles. Las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 38 grados Celsius.

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Mientras que, en la meseta central, que incluye la capital, habrá áreas con niebla matutina, poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo. No se descarta la posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. Para la capital, las temperaturas máximas estarán entre 28 y 30 grados Celsius; para el altiplano central y occidental, entre 26 y 33 grados Celsius.

En la región norte, Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte habrá posibilidad de lluvias, y las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 40 grados Celsius.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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