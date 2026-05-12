Golpe de calor puede ser mortal: médicos del IGSS explican síntomas y riesgos por las altas temperaturas

El doctor Mynor Mejía, jefe de la Sección de Salud y Seguridad, Higiene y Prevención de Accidentes del Insituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), explicó en un artículo publicado que el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo no logra regular adecuadamente su temperatura tras una exposición prolongada a ambientes calurosos, lo que puede desencadenar daños severos en los órganos y, en casos extremos, provocar la muerte.

Las señales de alerta máxima incluyen el deterioro del sensorio (alteración de la conciencia y la orientación), confusión, conductas inusuales y falta de respuesta (es decir, ausencia de reacción frente a un estímulo).

Físicamente, la piel se siente muy caliente al tacto, la respiración se agita y pueden aparecer náuseas o vómitos. Sin embargo, Dávila también advirtió acerca de los síntomas “silenciosos” que aparecen antes del colapso: cansancio extremo, sudoración excesiva, pulso acelerado y mareos.

Hablar sobre la prevención de la ola de calor implica, principalmente, evitar el golpe de calor. El golpe de calor es una condición seria y grave en la que el organismo ya no puede regular la temperatura corporal, la cual puede llegar hasta los 40 grados, e incluso puede ser mortal, dice la médica dermatóloga Mireya Dávila Muralles, de la Unidad de Consulta Externa de Especialidades Médico-Quirúrgicas Gerona del Igss.

La médico explica que es importante mantenerse siempre bien hidratado, tomando suficiente agua, "en realidad, no es necesario esperar a tener sed, como muchas personas creen, sino consumir agua cada dos o tres horas", agrega. También se recomienda evitar las horas de mayor exposición al sol, usar ropa adecuada, ligera, holgada y de colores claros, ya que los colores oscuros absorben más los rayos solares. Asimismo, es importante permanecer en lugares frescos y ventilados. El uso de aire acondicionado puede ser de gran ayuda en departamentos donde el calor es intenso, como Escuintla, Mazatenango y otras regiones similares.

Desde el punto de vista dermatológico, recomienda el uso diario de protector solar. Ante las temperaturas tan extremas, se aconseja reaplicarlo cada dos o tres horas.

En cuanto a la alimentación, también es importante consumir comidas frescas. Además, se deben evitar las bebidas alcohólicas, ya que, aunque el calor suele asociarse con playa y celebraciones, el alcohol favorece la deshidratación. Lo mismo ocurre con las bebidas muy dulces o con cafeína.

Finalmente, se debe prestar especial atención a las personas con mayor riesgo, como los niños y los adultos mayores, quienes son más vulnerables a estas altas temperaturas porque su organismo tiene mayor dificultad para regular la temperatura corporal.

¿Qué síntomas presentan el golpe de calor?

La Clínica Mayo comparte síntomas para identificar un golpe de calor. Si identifica que alguien sufre uno, considere lo siguiente: llame a un servicio de emergencia y tome medidas para enfriar a la persona, como colocarla en una bañera con agua fría o en una ducha fresca; rociarla con una manguera de jardín; pasarle una esponja con agua fresca; abanicarla mientras se le rocía con agua fresca, o colocarle compresas de hielo o toallas húmedas y frías sobre la cabeza, el cuello, las axilas y la ingle.

Lleve a la persona a la sombra o a un ambiente cerrado y quítele el exceso de ropa.