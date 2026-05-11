Clima en Guatemala: temperaturas de hasta 41°C, posibles lluvias y paso de frente frío del 11 al 15 de mayo

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Clima en Guatemala: temperaturas de hasta 41°C, posibles lluvias y paso de frente frío del 11 al 15 de mayo

El Insivumeh informó que esta semana el clima será cálido en Guatemala, con posibilidad de lluvias.

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CLIMA EN GUATEMALA

Guatemala registra clima caluroso en mayo 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Del lunes 11 al viernes 15 de mayo, el clima en Guatemala estará marcado por altas temperaturas, posibles lluvias y el paso de un frente frío, según el Insivumeh.

El boletín del Insivumeh explica que habrá áreas con niebla matutina, ambiente cálido durante el día y poca nubosidad, que se incrementará por la tarde, con lluvias dispersas y actividad eléctrica desde regiones del sur hasta el centro del país.

Las lluvias dispersas previstas para esta semana se asocian al paso de un frente frío débil al norte de la península de Yucatán, México, condiciones locales e inestabilidad en el Pacífico.

Las condiciones meteorológicas son favorables para que se presenten tormentas locales severas.

EN ESTE MOMENTO

AME1691. SAN RAMÓN (BOLIVIA), 03/01/2026.- Un integrante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia custodia droga incautada este sábado, en San Ramón (Bolivia). La fuerza antinarcóticos decomisó unos 614 kilos de cocaína, entre clorhidrato y pasta base, en una operación realizada en una localidad en la región de Beni, en el noreste amazónico del país, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano. EFE/ Juan Carlos Torrejón

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El Insivumeh recomienda a la población no exponerse al sol por períodos prolongados e hidratarse lo mejor posible.

Para la región del Motagua y los valles de Oriente se prevé incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde y noche, con posibilidad de lluvias dispersas y actividad eléctrica en zonas de montaña. El termómetro podría marcar entre 39 y 41 grados Celsius.

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En la meseta central, que incluye la capital, habrá viento norte ligero por la mañana, con cambio a sur-suroeste ligero a moderado por la tarde. En la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre 29 y 31 grados Celsius, mientras que en el altiplano central y occidental, entre 26 y 33 grados Celsius.

En las regiones del Pacífico habrá posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. Las temperaturas máximas serán de entre 35 y 38 grados Celsius.

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El pronóstico para la región norte es de lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica a inicios de semana, al sur de Petén. Las temperaturas máximas estarán entre 38 y 40 grados Celsius.

Para Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte, las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 36 grados Celsius.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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