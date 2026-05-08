Cómo disminuir la sensación de calor y evitar complicaciones por las altas temperaturas

En los últimos días, la sensación térmica ha sido tema de conversación debido al aumento de las temperaturas registradas a principios de mayo. Las altas temperaturas pueden causar complicaciones de salud, por lo que disminuir la sensación de calor es clave.

Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, en inglés) destacan que el calor intenso puede afectar el cuerpo y el cerebro, ya que el exceso de calor puede provocar hipertermia. Por ello, cuando existe una elevación de temperatura, se recomienda regular la temperatura corporal.

El médico internista Estuardo Rojas destaca que el cuerpo mantiene normalmente niveles de temperatura dentro de parámetros óptimos, al igual que la presión arterial, el ritmo cardíaco, el pH de la sangre y otras funciones. Sin embargo, ante el aumento de las temperaturas, la hidratación es fundamental para evitar complicaciones.

Si la temperatura baja demasiado o sube en exceso, las funciones vitales de las células se ponen en riesgo e incluso pueden provocar la muerte, como ocurre con la hipotermia o la hipertermia. Esta última es causada por el exceso de calor en el cuerpo, por lo que Rojas recalca que lo más importante es mantenerse hidratado.

“Entre más calor tenemos, el cuerpo trata de eliminarlo o disiparlo. Uno de los mecanismos que utiliza para hacerlo es la evaporación, la cual logramos por medio del sudor. El cuerpo suda y ese sudor permite que parte del calor interno vaya hacia la piel y luego al ambiente”, destaca Rojas.

El sudor actúa como un mecanismo termorregulador, pero el aumento del calor también incrementa la sudoración, lo que puede causar deshidratación y, en algunos casos, ser grave.

“Una deshidratación leve puede provocar desgano, decaimiento, cansancio y somnolencia. Una deshidratación severa puede llevar a una persona hasta el shock e incluso a la muerte”, explica.

¿Qué es un golpe de calor y por qué puede ser peligroso?

En algunos casos, el aumento de las temperaturas puede producir un golpe de calor, el cual ocurre cuando la temperatura corporal se eleva de manera crítica. En ese momento, muchas funciones celulares y enzimáticas dejan de funcionar de forma adecuada. Las enzimas y hormonas del cuerpo ya no pueden actuar correctamente y la persona puede sufrir un colapso.

¿Qué se puede hacer para disminuir la sensación de calor?

Es importante utilizar ropa fresca y cómoda para facilitar el proceso natural que tiene el cuerpo para liberar calor, comparte Rojas.

También se recomienda permanecer en entornos ventilados. “El aire es otro de los mecanismos que tenemos para perder calor; cuando las ráfagas de viento chocan con nuestro cuerpo, nos ayudan a disipar el calor acumulado internamente”.

Además, se debe evitar permanecer en lugares cerrados o con poca ventilación, hidratarse adecuadamente y tratar de pasar el menor tiempo posible bajo el sol, ya que la radiación solar incrementa la temperatura corporal, agrega el internista.

¡El calor puede afectarnos más de lo que pensamos!



Aquí te dejamos algunas recomendaciones para aliviar los malestares causados por el calor:



➡️ Mantente hidratado: bebe suficiente agua durante el día.

➡️ Evita el sol directo: busca sombra o usa sombrero y protector solar. pic.twitter.com/eyTKBHVMak — CONRED (@ConredGuatemala) May 8, 2026

¿Cómo mantenerse hidratado durante las altas temperaturas?

Ante las altas temperaturas y la sensación de calor, el cuerpo utiliza la sed como un mecanismo de alerta sobre la necesidad de agua. Sin embargo, cuando aparece esa sensación, el cuerpo ya inició el proceso de deshidratación, destaca Rojas.

El médico recomienda consumir por lo menos 50% más líquidos de lo habitual, debido a las pérdidas por sudoración durante esta época. “No solo el agua hidrata; las frutas también contienen una cantidad significativa de agua”, agrega.

¿Qué hacer si se siente malestar a causa del calor?

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres destaca que, ante el aumento de las temperaturas, el cuerpo puede presentar malestares por el calor, por lo que recomienda:

Buscar atención médica si se siente mareado, débil, ansioso, tiene sed intensa o dolor de cabeza. Trasládese a un lugar fresco y con sombra.

Pedir que le midan la temperatura corporal.

Ingerir agua o jugo de frutas para rehidratarse.

Descansar inmediatamente en un lugar fresco si presenta calambres. Buscar atención médica si los calambres duran más de una hora.

Evitar administrar aspirina o paracetamol.

Temperaturas máximas de este fin de semana

Según el boletín emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo las temperaturas máximas en la Ciudad de Guatemala estarán entre 29.0°C y 31.0°C, mientras que en el Altiplano Central y Occidental variarán entre 26.0°C y 32.0°C.

En regiones como Petén, las temperaturas máximas estarán entre 39.0°C y 41.0°C, mientras que en la región del Motagua y Valles de Oriente oscilarán entre 40.0°C y 42.0°C. Las lluvias previstas responderán a condiciones locales e inestabilidad en el Pacífico por sistemas de baja presión.