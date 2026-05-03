COMUNITARIO
Inestabilidad atmosférica provoca calor extremo y lluvias en Guatemala: pronóstico para domingo por la noche y lunes 4 de mayo
El Insivumeh alerta que Guatemala mantendrá ambiente cálido y húmedo con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas de hasta 42 grados Celsius.
La inestabilidad atmosférica mantendrá ambiente cálido y húmedo en Guatemala este 4 de mayo, con altas temperaturas y probabilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en varias regiones del país. (Foto, Prensa Libre: EFE)
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que una condición de inestabilidad atmosférica mantiene un ambiente cálido y húmedo en Guatemala, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas entre este domingo y lunes 4 de mayo.
Durante el sábado, la institución reportó lluvias en sectores de Petén y Esquipulas, mientras que varias regiones registraron temperaturas elevadas. Entre los valores más altos destacaron Zacapa con 42.6 °C, Petén con 39 °C, la Costa Sur entre 36 °C y Puerto Barrios con 37.4 °C.
Lluvias previstas para este domingo en Guatemala
Para este domingo, el Insivumeh indicó que el calor continuará en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, durante la tarde y noche el ingreso de humedad y el fuerte calentamiento favorecerán la formación de nubes convectivas, lo que generará lluvias acompañadas de actividad eléctrica.
LECTURAS RELACIONADAS
Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en las regiones de:
- Suroriente
- Suroccidente
- Sectores del norte del país
Además, no se descartan vientos fuertes e incluso caída de granizo en algunas localidades.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMAGEN SATELITAL— INSIVUMEH (@insivumehgt) May 3, 2026
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Pronóstico del clima para el lunes 4 de mayo
Para el lunes, el Insivumeh prevé un debilitamiento en la presión atmosférica, lo que generará ambiente cálido y soleado en la mayor parte del país.
Durante la mañana habrá pocas nubes y aumento de temperatura hacia el mediodía. Las regiones más calurosas serían Petén y el oriente del país, con máximas entre 37 °C y 41 °C.
Por la tarde y noche se esperan lluvias con actividad eléctrica en:
- Suroccidente
- Bocacosta
- Áreas aisladas del suroriente
- Alta Verapaz
En el resto del país predominará nubosidad dispersa. En la Ciudad de Guatemala se espera viento moderado.
Temperaturas esperadas por regiones
De acuerdo con el instituto para el día lunes 4 de mayo, las temperaturas que redominaran en el territorio serán:
Altiplano Central
- Ciudad de Guatemala: 17 a 19 °C mínima / 28 a 30 °C máxima
- Sacatepéquez: 10 a 12 °C / 25 a 27 °C
- Baja Verapaz: 18 a 20 °C / 38 a 40 °C
- Chimaltenango: 14 a 16 °C / 28 a 30 °C
Occidente
- Mínimas entre 8 y 15 °C / máximas entre 21 y 30 °C
Bocacosta
- Mínimas entre 10 y 24 °C / máximas entre 26 y 35 °C
Pacífico
- Mínimas entre 20 y 34 °C / máximas entre 32 y 36 °C
Valle de Oriente
- Mínimas entre 20 y 27 °C / máximas entre 35 y 41 °C
Caribe
- Mínimas entre 22 y 26 °C / máximas entre 25 y 38 °C
Norte
- Mínimas entre 21 y 24 °C / máximas entre 34 y 39 °C
Franja Transversal del Norte
- Mínimas entre 15 y 25 °C / máximas entre 29 y 41 °C
LECTURAS RELACIONADAS
Recomendaciones ante lluvias y altas temperaturas
Las autoridades recomendaron precaución, ya que la combinación de calor extremo y lluvias intensas puede provocar:
- Crecida repentina de ríos
- Inundaciones locales
- Descenso de lahares en zonas volcánicas
- Incendios forestales por las altas temperaturas
¿Qué regiones climáticas utiliza el Insivumeh en sus pronósticos?
Para facilitar la comprensión del clima en Guatemala, el Insivumeh divide el país en distintas regiones climáticas. Estas son las zonas que menciona en sus reportes meteorológicos:
- Altiplano Central: Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango.
- Región Pacífico o Costa Sur: Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa y partes bajas de San Marcos.
- Bocacosta: Área intermedia entre el altiplano y la costa; incluye sectores de San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Sacatepéquez y Santa Rosa.
- Norte o Petén: Departamento de Petén y gran parte de Alta Verapaz.
- Caribe o Izabal: Izabal y norte de Alta Verapaz.
- Oriente: Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Baja Verapaz, Jutiapa y Jalapa.
- Franja Transversal del Norte (FTN): Norte de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal.
- Cuchumatanes o Noroccidente: Huehuetenango y Quiché.