Inestabilidad atmosférica provoca calor extremo y lluvias en Guatemala: pronóstico para domingo por la noche y lunes 4 de mayo

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que una condición de inestabilidad atmosférica mantiene un ambiente cálido y húmedo en Guatemala, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas entre este domingo y lunes 4 de mayo.

Durante el sábado, la institución reportó lluvias en sectores de Petén y Esquipulas, mientras que varias regiones registraron temperaturas elevadas. Entre los valores más altos destacaron Zacapa con 42.6 °C, Petén con 39 °C, la Costa Sur entre 36 °C y Puerto Barrios con 37.4 °C.

Lluvias previstas para este domingo en Guatemala

Para este domingo, el Insivumeh indicó que el calor continuará en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, durante la tarde y noche el ingreso de humedad y el fuerte calentamiento favorecerán la formación de nubes convectivas, lo que generará lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en las regiones de:

Suroriente

Suroccidente

Sectores del norte del país

Además, no se descartan vientos fuertes e incluso caída de granizo en algunas localidades.

Pronóstico del clima para el lunes 4 de mayo

Para el lunes, el Insivumeh prevé un debilitamiento en la presión atmosférica, lo que generará ambiente cálido y soleado en la mayor parte del país.

Durante la mañana habrá pocas nubes y aumento de temperatura hacia el mediodía. Las regiones más calurosas serían Petén y el oriente del país, con máximas entre 37 °C y 41 °C.

Por la tarde y noche se esperan lluvias con actividad eléctrica en:

Suroccidente

Bocacosta

Áreas aisladas del suroriente

Alta Verapaz

En el resto del país predominará nubosidad dispersa. En la Ciudad de Guatemala se espera viento moderado.

Temperaturas esperadas por regiones

De acuerdo con el instituto para el día lunes 4 de mayo, las temperaturas que redominaran en el territorio serán:

Altiplano Central

Ciudad de Guatemala: 17 a 19 °C mínima / 28 a 30 °C máxima

17 a 19 °C mínima / 28 a 30 °C máxima Sacatepéquez: 10 a 12 °C / 25 a 27 °C

10 a 12 °C / 25 a 27 °C Baja Verapaz: 18 a 20 °C / 38 a 40 °C

18 a 20 °C / 38 a 40 °C Chimaltenango: 14 a 16 °C / 28 a 30 °C

Occidente

Mínimas entre 8 y 15 °C / máximas entre 21 y 30 °C

Bocacosta

Mínimas entre 10 y 24 °C / máximas entre 26 y 35 °C

Pacífico

Mínimas entre 20 y 34 °C / máximas entre 32 y 36 °C

Valle de Oriente

Mínimas entre 20 y 27 °C / máximas entre 35 y 41 °C

Caribe

Mínimas entre 22 y 26 °C / máximas entre 25 y 38 °C

Norte

Mínimas entre 21 y 24 °C / máximas entre 34 y 39 °C

Franja Transversal del Norte

Mínimas entre 15 y 25 °C / máximas entre 29 y 41 °C

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Recomendaciones ante lluvias y altas temperaturas

Las autoridades recomendaron precaución, ya que la combinación de calor extremo y lluvias intensas puede provocar:

Crecida repentina de ríos

Inundaciones locales

Descenso de lahares en zonas volcánicas

en zonas volcánicas Incendios forestales por las altas temperaturas

¿Qué regiones climáticas utiliza el Insivumeh en sus pronósticos?

Para facilitar la comprensión del clima en Guatemala, el Insivumeh divide el país en distintas regiones climáticas. Estas son las zonas que menciona en sus reportes meteorológicos: