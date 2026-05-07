¿Cuándo lloverá en Guatemala? La razón por la que el calor no cede en mayo, según el Insivumeh 

Aunque la época lluviosa en Guatemala suele establecerse en mayo, durante los primeros días de este mes en el 2026 el país registra altas temperaturas y lluvias escasas.

La tarde del 7 de mayo se reportaron precipitaciones aisladas en algunos sectores de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños, pero no se trata todavía de lluvias generalizadas ni constantes.

Esta situación ha generado dudas entre la población sobre cuándo comenzará a llover con regularidad en el país.

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¿Cuándo lloverá con normalidad en Guatemala?

De acuerdo Ana Pérez, pronosticadora del Insivumeh, las lluvias sí están previstas para las próximas semanas, pero por ahora serán eventos dispersos y de corta duración.

El pronóstico indica que conforme avance junio del 2026 podrían presentarse condiciones más favorables para una regularización gradual de la temporada lluviosa, especialmente si aumenta el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

Mientras tanto, continuarán lluvias aisladas principalmente en horas de la tarde o noche.

¿Por qué no está lloviendo como debería?

Peréz explicó que una circulación anticiclónica ubicada cerca del istmo de Tehuantepec y territorio mexicano mantiene aire seco sobre Guatemala.

Este sistema atmosférico dificulta la formación de nubosidad amplia y persistente, lo que reduce las lluvias y eleva las temperaturas

Normalmente, las nubes ayudan a disminuir el calor durante el día, pero al predominar aire seco, el ambiente se torna más caluroso.

Además, sistemas frontales al norte del continente han fortalecido este patrón climático.

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¿Dónde podría llover primero?

Las regiones con mayor probabilidad de lluvias, pero convectivas, en los próximos días son:

Bocacosta

Sur de Valles de Oriente

Sectores del sur del país

No obstante, también podrían registrarse lluvias aisladas en otras zonas del territorio nacional.

¿Qué son las lluvias convectivas?

Según la pronosticadora de la institución, las precipitaciones actuales son de tipo convectivo, es decir, se forman cuando el calor acumulado durante el día se combina con humedad disponible en el ambiente.

Esto genera tormentas puntuales, intensas por momentos, pero de corta duración y cobertura limitada.

Lluvias podrían mejorar en junio

De acuerdo con Ana Pérez, el panorama climático en Guatemala podría cambiar durante junio con la combinación de varios factores atmosféricos que favorecerían un aumento gradual de las precipitaciones. Entre ellos destacan:

Mayor ingreso de humedad desde el océano Pacífico, lo que incrementa la formación de nubosidad y lluvias en distintas regiones del país.

Cambios en la dirección e intensidad del viento, permitiendo que el aire húmedo ingrese con mayor facilidad al territorio nacional.

Presencia de ondas del Este provenientes de África, sistemas atmosféricos que se forman cerca del continente africano y se desplazan sobre el océano Atlántico hacia el Caribe y Centroamérica.

Estas ondas tropicales suelen generar inestabilidad atmosférica, aumento de nubosidad, tormentas y lluvias más constantes cuando alcanzan la región. Su impacto dependerá de su trayectoria, intensidad y de las condiciones locales al momento de su llegada.

De acuerdo con el monitoreo meteorológico del Insivumeh, si uno o varios de estos sistemas logran influir en Guatemala durante junio, podrían ayudar a establecer de forma más regular la temporada lluviosa 2026.

Insivumeh advierte déficit de lluvia entre julio y agosto

Pese a la posible mejora en junio, el informe de la época lluviosa 2026 advierte que entre julio y agosto podría registrarse déficit de precipitación en varias regiones del país.

La Conred recordó que el fenómeno de El Niño, que se está fortaleciendo, puede provocar:

Temperaturas elevadas

Canículas severas

Lluvias irregulares

Retrasos en la temporada lluviosa