Lluvias y tormentas eléctricas sorprenden al área metropolitana en medio de varios días de intenso calor

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Lluvias y tormentas eléctricas sorprenden al área metropolitana en medio de varios días de intenso calor

Las lluvias sorprendieron a vecinos del área metropolitana y municipios cercanos, en medio de varios días de altas temperaturas.

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Conductores reducen la velocidad durante el aguacero registrado en la capital y municipios cercanos. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de video de @muniguate)

Conductores reducen la velocidad durante el aguacero registrado en la capital y municipios cercanos. (Foto Prensa Libre:  Captura de pantalla de video de @muniguate)

Las lluvias registradas la tarde de este jueves 7 de mayo sorprendieron a vecinos de distintos sectores de la capital y municipios cercanos, luego de varios días marcados por altas temperaturas y ambiente cálido en gran parte del país.

El aguacero provocó complicaciones en el tránsito vehicular y preocupación entre automovilistas y residentes por posibles inundaciones en rutas principales y sectores vulnerables.

De acuerdo con el pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) Cleofás Culajay, durante la mañana se observaba una vaguada en altura que favorecía condiciones de inestabilidad atmosférica.

El experto explicó que ese fenómeno, combinado con el ingreso de humedad procedente de ambos litorales, incrementaba la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en distintas regiones del territorio nacional.

Según el Insivumeh, las condiciones lluviosas se esperan principalmente en regiones de bocacosta, occidente, altiplano central y los valles de oriente.

En el área metropolitana, usuarios de redes sociales y autoridades reportaron precipitaciones en varios puntos de la capital y municipios cercanos.

La Municipalidad de Guatemala informó por medio de sus redes sociales sobre lluvia en zonas 2, 5, 6 y 16, así como en sectores de la ruta al Atlántico. Además, recomendó a los conductores reducir la velocidad, utilizar luces y mantener activos los limpiaparabrisas para evitar percances viales.

La cuenta de X Clima Guatemala reportó la formación de una tormenta severa entre Palencia, San Pedro Ayampuc y sectores de la ruta al Atlántico, acompañada de actividad eléctrica, fuertes vientos y lluvias intensas.

Usuarios también informaron sobre caída de granizo en sectores de Palencia, donde pidieron precaución a conductores y motoristas que transitaban por el área.

La Cruz Roja Guatemalteca indicó que en zona 25 se registraba lluvia acompañada de tormenta eléctrica, por lo que recomendó precaución a quienes circulan por ese sector.

Por aparte, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) difundió recomendaciones para conducir durante las lluvias.

Entre las medidas sugeridas figuran reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y verificar el estado de los neumáticos.

Las lluvias ocurrieron en medio de una ola de calor que durante los últimos días ha afectado gran parte del país, con temperaturas elevadas y sensación térmica intensa, especialmente en horas de la tarde.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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