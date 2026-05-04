Calor en Guatemala alcanzará hasta los 41°C en algunas regiones esta semana con posibles tormentas severas
El Insivumeh pronostica altas temperaturas y posibles lluvias con actividad eléctrica entre el 4 y el 8 de mayo.
Guatemala tendrá días calurosos del 4 al 8 de mayo 2026.
Guatemala registra altas temperaturas y, en algunas regiones, estas han superado los 40 °C. El boletín semanal del Insivumeh anuncia que el calor continuará del lunes 4 al viernes 8 de mayo.
Para estos días, el pronóstico es de niebla matutina, ambiente cálido durante el día y poca nubosidad, con incremento en horas de la tarde.
El Insivumeh no descarta la posibilidad de lluvias con actividad eléctrica en regiones del sur al centro del país.
Advirtió que las condiciones meteorológicas imperantes son favorables para que se registren tormentas locales severas.
Recomendó a la población no exponerse al sol por períodos prolongados y, de ser necesario, hidratarse adecuadamente.
Región del Motagua
En la región del Motagua y en los valles del oriente habrá poca nubosidad, ambiente cálido y brumoso durante el día. Incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica en zonas de montaña.
- Temperatura máxima: 39 °C a 41 °C
Regiones del Pacífico
Poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo, con incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, y posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. Viento del sur y suroeste, ligero a moderado.
- Temperatura máxima: 35 °C a 37 °C
Meseta central, que incluye la capital
Áreas con neblina matutina, parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo. Incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica. El viento predominará del sur y suroeste, ligero a moderado, en la tarde.
Temperatura máxima
- La capital: 28 °C a 30 °C
- Altiplano central y occidental: 26 °C a 32 °C
Región norte, que incluye Petén
Sectores con niebla matutina, parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad. Lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica al inicio de la semana, al sur del departamento. Viento del sureste, ligero.
- Temperatura máxima: 38 °C a 40 °C
Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte
Parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo. Lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica en la tarde y noche. Viento del nordeste, ligero.
Temperaturas máximas
- Alta Verapaz: 30 °C a 32 °C
- Caribe: 34 °C a 36 °C