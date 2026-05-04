Calor en Guatemala alcanzará hasta los 41°C en algunas regiones esta semana con posibles tormentas severas

Comunitario

Calor en Guatemala alcanzará hasta los 41°C en algunas regiones esta semana con posibles tormentas severas

El Insivumeh pronostica altas temperaturas y posibles lluvias con actividad eléctrica entre el 4 y el 8 de mayo.

|

time-clock

CALOR EN GUATEMALA

Guatemala tendrá días calurosos del 4 al 8 de mayo 2026. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)

Guatemala registra altas temperaturas y, en algunas regiones, estas han superado los 40 °C. El boletín semanal del Insivumeh anuncia que el calor continuará del lunes 4 al viernes 8 de mayo.

Para estos días, el pronóstico es de niebla matutina, ambiente cálido durante el día y poca nubosidad, con incremento en horas de la tarde.

El Insivumeh no descarta la posibilidad de lluvias con actividad eléctrica en regiones del sur al centro del país.

Advirtió que las condiciones meteorológicas imperantes son favorables para que se registren tormentas locales severas.

EN ESTE MOMENTO

JEFES DE BLOQUE, CONGRESO. Se llev a cabo la instancia de Jefes de Bloque en el Congreso de la Repblica para agendar las diferentes actividades que se tendr en el pleno en la semana del 13 al 17 de abril. En la imagen, jefes de bancada en la reunin denominad "instancia jefes de bloque". Juan Diego Gonzlez. 130426

Baja productividad legislativa marca el cierre del primer período ordinario de sesiones del 2026 en el Congreso

Right
agricultura personas cosechando

Agexport proyecta contracción de las exportaciones según tres escenarios por el conflicto geopolítico

Right

Recomendó a la población no exponerse al sol por períodos prolongados y, de ser necesario, hidratarse adecuadamente.

Para leer más: Inestabilidad atmosférica provoca calor extremo y lluvias en Guatemala: pronóstico para domingo por la noche y lunes 4 de mayo

Región del Motagua

En la región del Motagua y en los valles del oriente habrá poca nubosidad, ambiente cálido y brumoso durante el día. Incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica en zonas de montaña.

  • Temperatura máxima: 39 °C a 41 °C

Regiones del Pacífico

Poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo, con incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, y posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. Viento del sur y suroeste, ligero a moderado.

  • Temperatura máxima: 35 °C a 37 °C

Meseta central, que incluye la capital

Áreas con neblina matutina, parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo. Incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica. El viento predominará del sur y suroeste, ligero a moderado, en la tarde.

Temperatura máxima

  • La capital: 28 °C a 30 °C
  • Altiplano central y occidental: 26 °C a 32 °C

Región norte, que incluye Petén

Sectores con niebla matutina, parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad. Lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica al inicio de la semana, al sur del departamento. Viento del sureste, ligero.

  • Temperatura máxima: 38 °C a 40 °C

Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte

Parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo. Lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica en la tarde y noche. Viento del nordeste, ligero.

Temperaturas máximas

  • Alta Verapaz: 30 °C a 32 °C
  • Caribe: 34 °C a 36 °C

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Calor en Guatemala Clima en Guatemala Insivumeh Lluvias en Guatemala Ola de calor 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '