Calor extremo en Guatemala: síntomas de un golpe de calor y cómo prevenir riesgos en personas y mascotas

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Calor extremo en Guatemala: síntomas de un golpe de calor y cómo prevenir riesgos en personas y mascotas

Las temperaturas de hasta 40 °C en Guatemala elevan el riesgo de golpe de calor, una emergencia médica que puede afectar a personas y mascotas, por lo que autoridades llaman a prevenir y actuar a tiempo ante los primeros síntomas.

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El calor azota fuertemente a los jóvenes que acostumbrados a trabajar en clima templado sufren golpes de calor. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El calor azota fuertemente a los jóvenes que acostumbrados a trabajar en clima templado sufren golpes de calor. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Las temperaturas de hasta 40 °C en Guatemala, reportadas por el Insivumeh, elevan el riesgo de golpe de calor, una emergencia médica que puede afectar a personas y mascotas, por lo que autoridades llaman a prevenir y actuar a tiempo ante los primeros síntomas.

Las altas temperaturas impactan principalmente el norte, oriente y la costa del Pacífico, donde la sensación térmica aumenta durante el día. Este escenario incrementa los riesgos para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Instituciones como el IGSS y la Conred advierten que el calor extremo puede provocar deshidratación severa, fallas en órganos vitales y complicaciones graves si no se toman medidas preventivas.

Altas temperaturas elevan riesgos en el país

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde su capacidad de regular la temperatura tras una exposición prolongada al sol o al realizar actividad física intensa en ambientes calurosos. Esta condición puede elevar la temperatura corporal por encima de los 40 °C, afectando órganos vitales.

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“Los niños y los adultos mayores son los más vulnerables a experimentar descompensaciones por la insolación o al golpe de calor”, explicó el doctor Mynor Mejía, del IGSS.

Síntomas de alerta ante un golpe de calor

Reconocer los signos a tiempo permite actuar con rapidez. Entre los principales síntomas destacan:

  • Piel enrojecida o seca
  • Sudoración excesiva o ausencia de sudor
  • Mareos, debilidad y dolor de cabeza
  • Náuseas o vómitos
  • Confusión o pérdida del conocimiento
  • Pulso acelerado y respiración rápida

Qué hacer y cómo actuar en una emergencia

Ante la sospecha de un golpe de calor, se debe actuar de inmediato:

  • Trasladar a la persona o mascota a un lugar fresco o con sombra
  • Retirar el exceso de ropa
  • Aplicar compresas frías en cabeza y cuerpo
  • Ofrecer agua en pequeños sorbos si está consciente
  • Buscar atención médica o veterinaria inmediata

Recomendaciones: qué usar y qué evitar durante el calor extremo

Para reducir riesgos durante las altas temperaturas, las autoridades recomiendan:

Qué usar:

  • Ropa ligera y de colores claros
  • Sombrero o gorra
  • Bloqueador solar
  • Agua para hidratación constante

Qué evitar:

  • Exposición directa al sol entre 10.00 y 16.00 horas
  • Actividad física intensa en horas de mayor calor
  • Permanecer dentro de vehículos cerrados
  • Consumo de alcohol o bebidas con cafeína

Mascotas también están en riesgo por el calor

El calor extremo también afecta a perros y gatos, que pueden sufrir golpe de calor si no se protegen adecuadamente.

Cómo prevenirlo en mascotas:

  • Mantener agua limpia y fresca disponible
  • Evitar paseos en horas de mayor calor
  • Proporcionar sombra o espacios ventilados
  • No dejarlas dentro de vehículos
  • Evitar superficies calientes

Qué hacer si presentan síntomas:

  • Llevarlas a un lugar fresco
  • Mojar su cuerpo con agua (no helada)
  • Ofrecer agua en pequeñas cantidades
  • Acudir al veterinario de inmediato

Contexto climático: calor persistirá en Guatemala

El Insivumeh prevé que las altas temperaturas continuarán durante los primeros días de mayo, con valores entre 35 °C y 41 °C en varias regiones del país. Aunque podrían registrarse lluvias dispersas, el ambiente cálido persistirá.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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