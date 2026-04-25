Caluroso fin de semana con temperaturas que pueden llegar a los 41 grados en el oriente y norte del país

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Caluroso fin de semana con temperaturas que pueden llegar a los 41 grados en el oriente y norte del país

Las condiciones calurosas son generalizadas para todo el territorio nacional, según el reporte de los pronosticadores de Insivumeh.

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Días de calor en la ciudad de Guatemala foto Carlos Hernández 14/06/2023

Autoridades recomiendan una buena hidratación por las condiciones del clima. Fotografía: Prensa Libre.

Este fin de semana el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reporta condiciones calurosas para todo el país, según su último pronostico.

El cambio en las condiciones el clima reporta una baja en las lluvias, al menos durante las primeras horas del día y la tarde, siendo probable alguna lluvia durante la noche en el sur y el centro del país.

Autoridades recomiendan a las personas protegerse de las condiciones cálidas con suficiente hidratación, protección solar en la piel y no exponerse tanto tiempo bajo el sol.

Las temperaturas máximas pueden llegar hasta los 41 grados en los departamentos de oriente y el norte del país, según indicaron los expertos del Insivumeh.

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El utilizar una gorra, protector solar y ropa adecuada para la época puede ayudar a mitigar los reportes de calor que ya pronostican las autoridades, acompañado de una buena hidratación.

Las recomendaciones y cuidados también abarcan a las mascotas, quienes deben de tener agua, no estar directamente bajo el sol.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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