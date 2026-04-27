Calor excesivo en Guatemala: temperaturas podrían alcanzar entre los 41°C y 43°C en algunas regiones esta semana

“Se recomienda no exponerse al sol por períodos prolongados y, de ser necesario, hidratarse lo mejor posible”, recomienda el Insivumeh ante las altas temperaturas que se esperan para esta semana en el territorio nacional.

Lo anterior lo detalló el Insivumeh en su boletín, en el que explicó cómo serán las condiciones del clima en Guatemala del lunes 27 al viernes 1 de mayo de 2026.

El pronóstico es que continuarán las condiciones cálidas en el territorio nacional, así como áreas con niebla matutina, ambiente cálido durante el día, poca nubosidad y posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica en regiones del sur.

El Insivumeh resaltó que las condiciones meteorológicas imperantes son favorables para la proliferación de focos de incendio forestal.

Cómo estará el clima en la capital

En la meseta central, que incluye la capital, habrá áreas con neblina en las primeras horas de la mañana, ambiente parcialmente nublado que alternará con poca nubosidad, cálido y húmedo. Además, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche.

El viento predominará del sur y suroeste, ligero a moderado en horas de la tarde.

Temperaturas máximas:

La capital: 30 °C a 32 °C

Altiplano central y occidental: 26 °C a 33 °C

Regiones del Pacífico

El pronóstico es de poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo, con incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, y posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica. Viento del sur y suroeste, ligero a moderado.

Temperaturas máximas: 36 °C a 38 °C

Región norte (Petén)

Áreas con niebla matutina, poca nubosidad y ambiente cálido y brumoso durante el día. Viento del sureste, ligero.

Temperaturas máximas: 40 °C a 42 °C

Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte

Áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y noche, poca nubosidad y ambiente cálido y brumoso durante el día. Incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde y noche. Viento del nordeste, ligero.

Temperaturas máximas: Alta Verapaz: 31 °C a 33 °C; Caribe: 35 °C a 37 °C

Región del Motagua y los valles del oriente

Sectores con niebla matutina, poca nubosidad y ambiente cálido y brumoso durante el día. Incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde y noche. Viento del nordeste, ligero.

Temperaturas máximas: 41 °C a 43 °C

Para leer más; Guía esencial para hidratarse y evitar riesgos durante el calor extremo

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